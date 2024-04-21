أخبار الفن اليوم.. نقابة الممثلين تعتذر للإعلام.. ومخرج مسلسل حق عرب يحتفل بزفافه وسط نجوم الفن

شهدت الساحة الفنية اليوم الأحد، العديد من الأحداث الفنية الهامة ومن أبرزها الآتي

قررت نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكي عدم استقبال الصحفيين ومراسلي القنوات التليفزيونية في عزاء الفنان الراحل صلاح السعدني اليوم الأحد، وذلك احترامًا لمشاعر أسرته.

وأكد الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية اقتصار العزاء على أسرة الراحل وأصدقائه وزملائه فقط، وذلك لحين وضع ضوابط محددة لحضور الصحافة والإعلام فى جنازات وعزاءات أهل الفن مع نقابة الصحفيين، مقدمًا الاعتذار لكافة وسائل الإعلام والصحفيين.

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نادية شكري، قالت الفنانة نادية شكري: "أنا بادخل على التيك توك وباحب أنصح الناس وخاصة البنات ومنها ماحدش يتجوز في سن صغيرة ودي من تجربتي الشخصية، لإن عيوب الجواز بدري اكتر من مميزاته".

وأضافت خلال لقائها ببرنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" المذاع على قناة "سي بي سي": "البنت لما تتجوز صغيرة بتبقى خارجة من بيت العيلة والدلع فتصطدم بمسئوليات كتير ومعاملة فيها غربة مع شخص غريب، فبتزعل وتاخد على خاطرها بسرعة وتعتبرها إهانة، الجواز مسئولية قبل ما يكون حب".

حرص أبطال مسلسل “حق عرب” علي مشاركة مخرج العمل إسماعيل فاروق فرحته بحفل زفافه المقام حاليا في مسجد محمد علي.

ومن أبطال مسلسل حق عرب الذين حضروا حفل زفاف إسماعيل فاروق دينا فؤاد وكارولين عزمي ورياض الخولي وإبراهيم السمان ودينا فؤاد وسلوي عثمان كما حضر أيضا هبة مجدي ومحمود عبد المغني وغيرهم.

كشف الفنان تامر حسني عن انضمام النجم باسم سمرة لأسرة فيلمه الجديد الذي يحمل اسم ( ري ستارت ).

ونشر تامر صورة من الكواليس رفقة باسم وأرفقها بتعليق: “حبيب قلبي وعشرة العُمر النجم الكبير باسم سمره مبروووووك علينا يابو سمرة نورت الفيلم”.

تصدر مطرب المهرجانات حسن شاكوش مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد تداول تصريحات منسوبة إليه زعمت أن “شاكوش” نقل عن المطرب محمد منير والفنان شريف منير قولهما “انت الوحيد اللي تصلح تغني لمصر” الأمر الذي أثار غضب وحيرة الجمهور.

ورد الفنان شريف منير علي إحدى صفحات السوشيال ميديا التي نشرت هذا التصريح المغلوط، مؤكدا أن الخبر ليس له أساس من الصحة، وقال:" خبر غير صحيح هذا الكلام لم يصدر مني.

جنازة صلاح السعدني، قال الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية:"أشخاص مجهولة اندست وسط الصحفيين وكانوا سبب الأزمات في جنازة الفنان صلاح السعدني".

ولفت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير" الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى بقناة "صدى البلد"، إلي أنه اتفق مع نقيب الصحفيين علي تحديد جلسة لوضع معايير تغطية الصحفيين لجنازات الفنانين.

صلاح السعدني، كشف الفنان لطفي لبيب، سرا لأول مرة بشأن اعتزال الفنان الراحل صلاح السعدني التمثيل قبل وفاته

وقال لطفي لبيب خلال تصريحات تليفزيونية ببرنامج "صالة التحرير" الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى بقناة "صدى البلد": عملت مع صلاح السعدني أعمالا مسرحية لمدة 6 سنوات، إلي جانب أعمال سينمائية ودرامية، وكنت أجده واعيا ومثقفا للغاية.

وأكد: توصلت مع صلاح السعدني قبل اعتزاله التمثيل وقرار الاعتكاف في البيت وعدم رؤية أحد ويبدو أن المرض كان سبب ذلك ولكني كنت أطمئن عليه من خلال نجله أحمد السعدني.

فيلم أسود ملون، تحدثت الفنانة الشابة منة عرفة، عن تفاصيل فيلمها الجديد “أسود ملون” والذي يعرض ضمن سباق أفلام عيد الفطر المبارك لعام 2024.

وقالت منة عرفة في تصريح خاص لـ"فيتو": إن فيلم أسود ملون تدور أحداثه حول قصص الحب في إطار رومانسي كوميدي عن “عقدة” معينة، مؤكدة أنها سعيدة بتعاونها مع طاقم العمل بيومي فؤاد

وأحمد فتحي ورنا رئيس غيرهم مشيرة إلي أنهم من أكبر فناني الكوميدية في مصر.

كشف الشاعر الغنائي أحمد المالكي عن كواليس تعاونه مع محمد رمضان في أغنية جديدة من المفترض طرحها قريبا، بعد نجاحهم سويا في أغنية مصباح علاء الدين والتي حققت نجاحا كبيرا.

وقال أحمد المالكي في تصريح خاص لـ"فيتو":" فكرة التنوع شئ حلو كمان علشان أثبت إني أقدر أعمل أي حاجة، وفعلا لما عملت مع محمد رمضان أغنية مصباح علاء الدين.. الناس كانت مستغربة شوية والأغنية الحمدالله نجحت وكسرت الدنيا وكان فيها رسالة.