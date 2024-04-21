نقابة الممثلين تعتذر للإعلام وتؤكد اقتصار عزاء صلاح السعدني على أسرته وزملائه
قررت نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكي عدم استقبال الصحفيين ومراسلي القنوات التليفزيونية في عزاء الفنان الراحل صلاح السعدني اليوم الأحد، وذلك احترامًا لمشاعر أسرته.
وأكد الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية اقتصار العزاء على أسرة الراحل وأصدقائه وزملائه فقط، وذلك لحين وضع ضوابط محددة لحضور الصحافة والإعلام فى جنازات وعزاءات أهل الفن مع نقابة الصحفيين، مقدمًا الاعتذار لكافة وسائل الإعلام والصحفيين.
وفاة صلاح السعدني
وتوفي الفنان صلاح السعدني عن عمر يناهز الـ 81 عامًا، بعد صراع طويل مع المرض.
وكان الفنان إيهاب فهمي، عضو نقابة المهن التمثيلية، نشر خبر الوفاة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” قائلًا: “وداعًا الأستاذ صلاح السعدني إنا لله وإنا إليه راجعون".
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