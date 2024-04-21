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ثقافة وفنون

باسم سمرة يشارك تامر حسني بطولة فيلم ري ستارت

ري ستارت, فيتو
ري ستارت, فيتو

كشف الفنان تامر حسني عن انضمام النجم باسم سمرة لأسرة فيلمه الجديد الذي يحمل اسم ( ري ستارت ).


ونشر تامر صورة من الكواليس رفقة باسم وأرفقها بتعليق: “حبيب قلبي وعشرة العُمر  النجم الكبير باسم سمره  مبروووووك علينا يابو سمرة نورت الفيلم”.

ري ستارت

ومن المتوقع أن يُدرج العمل ضمن الأقوى بالنصف الثاني من 2024، ويأتي فيلم “ري ستارت-  Restart” أو ما يعني بالعربية  “البدء من جديد”، من  بطولة تامر حسني، باسم سمرة، و هنا الزاهد  وتأليف أيمن بهجت قمر، وبتوقيع المخرجة سارة وفيق.. وينتمي الفيلم للأجواء الكوميدية الرومانسية.

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الفنان تامر حسني المخرجة سارة وفيق باسم سمرة أيمن بهجت قمر سارة وفيق

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