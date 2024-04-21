حتى لا تسيء قلة لمهنة عظيمة، نص اعتذار الممثلين للصحفيين عن عدم حضور عزاء صلاح السعدني

كشفت نقابة المهن التمثيلية عن اقتصار عزاء الفنان الراحل صلاح السعدني والمقرر إقامته مساء اليوم الأحد بمسجد الشرطة بالشيخ زايد، على أسرة وأصدقاء وزملاء الراحل فقط.

نقابة الممثلين تعتذر للصحفيين

وقدمت نقابة الممثلين اعتذارا للصحفيين والمراسلين عن عدم استقبالهم في العزاء اليوم، وجاء نص بيان نقابة الممثلين كالتالي:

وفاة صلاح السعدني

وتوفي الفنان صلاح السعدني عن عمر يناهز الـ 81 عامًا، يوم الجمعة الماضي، بعد صراع طويل مع المرض.

ونشر الفنان إيهاب فهمي، عضو نقابة المهن التمثيلية، خبر الوفاة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” قائلًا: “وداعًا الأستاذ صلاح السعدني إنا لله وإنا إليه راجعون".

Advertisements