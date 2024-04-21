نجل شقيق صلاح السعدني يغيب عن عزائه اليوم، ما السبب؟
كشفت "هالة" شقيقة الكاتب أكرم السعدني، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" عن غياب شقيقها عن حضور عزاء عمه الراحل صلاح السعدني، والذي يقام مساء اليوم الأحد بمسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد.
غياب أكرم السعدني عن عزاء عمه
ونشرت هالة السعدني صور لـ شقيقها أكرم من مطار هيثرو بالعاصمة البريطانية لندن، وعلقت عليها قائلة: "أكرم وقع في مطار هيثرو وهو في طريقه لركوب الطيارة لحضور العزاء.. للأسف مُنع من ركوب الطيارة الحالة لا تسمح".
عزاء صلاح السعدني
وتستقبل أسرة الفنان الراحل صلاح السعدني مساء اليوم الأحد العزاء في الفنان الراحل، وذلك بدار مناسبات مسجد الشرطة بالشيخ زايد، حيث كانت قد وافته المنية صباح الجمعة الماضي.
وفاة صلاح السعدني
وتوفي الفنان صلاح السعدني عن عمر يناهز الـ 81 عامًا، بعد صراع طويل مع المرض.
ونشر الفنان إيهاب فهمي، عضو نقابة المهن التمثيلية، خبر الوفاة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” قائلًا: “وداعًا الأستاذ صلاح السعدني إنا لله وإنا إليه راجعون".
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