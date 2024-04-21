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ثقافة وفنون

تفاصيل أزمة تصريح حسن شاكوش ورد شريف منير على مؤدي المهرجانات

شريف منير وحسن شاكوش،
شريف منير وحسن شاكوش، فيتو

تصدر مطرب المهرجانات  حسن شاكوش  مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد تداول تصريحات منسوبة إليه زعمت أن “شاكوش” نقل عن المطرب محمد منير والفنان شريف منير قولهما “انت الوحيد اللي تصلح تغني لمصر” الأمر الذي أثار غضب وحيرة الجمهور.

ورد الفنان شريف منير علي إحدى صفحات السوشيال ميديا التي نشرت هذا التصريح المغلوط، مؤكدا أن الخبر ليس له أساس من الصحة، وقال:" خبر غير صحيح هذا الكلام لم يصدر مني.

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أزمة تصريح حسن شاكوش 

 

ومن ناحية أخري، كان  الفنان شريف منير قدم خلال موسم سباق رمضان 2024 مسلسل “بقينا اتنين” مع الفنانة رانيا يوسف.

أبطال المسلسل

ومسلسل "بقينا اتنين" من بطولة شريف منير، رانيا يوسف، ميمي جمال، عمرو وهبة، تامر فرج، مروة عبد المنعم، ياسر الطوبجي، إدوارد؛ نانسي هلال، عزت زين، وعدد آخر من الفنانين تأليف أماني التونسي وإخراج طارق رفعت.

يذكر أن حقق مغني المهرجانات الشعبي حسن شاكوش نجاحا كبيرا بأغنيته الجديدة “قنبلة الجيل” التي قدمها ضمن أحداث المسلسل الرمضاني “العتاولة” بطولة النجم أحمد السقا. 

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