هل المرض كان سبب اعتزال صلاح السعدني واعتكافه بالمنزل، لطفي لبيب يجيب

صلاح السعدني، كشف الفنان لطفي لبيب، سرا لأول مرة بشأن اعتزال الفنان الراحل صلاح السعدني التمثيل قبل وفاته.

أعمال صلاح السعدني

وقال لطفي لبيب خلال تصريحات تليفزيونية ببرنامج "صالة التحرير" الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى بقناة "صدى البلد": عملت مع صلاح السعدني أعمالا مسرحية لمدة 6 سنوات، إلي جانب أعمال سينمائية ودرامية، وكنت أجده واعيا ومثقفا للغاية.

سر اعتزال صلاح السعدني

وأكد: توصلت مع صلاح السعدني قبل اعتزاله التمثيل وقرار الاعتكاف في البيت وعدم رؤية أحد ويبدو أن المرض كان سبب ذلك ولكني كنت أطمئن عليه من خلال نجله أحمد السعدني.



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عزاء صلاح السعدني



وتستقبل أسرة الفنان الراحل صلاح السعدني مساء اليوم الأحد العزاء في الفنان الراحل، وذلك بدار مناسبات مسجد الشرطة بالشيخ زايد، حيث كانت قد وافته المنية صباح الجمعة الماضي.

وفاة صلاح السعدني



وتوفي الفنان صلاح السعدني عن عمر يناهز الـ 81 عامًا، بعد صراع طويل مع المرض.

ونشر الفنان إيهاب فهمي، عضو نقابة المهن التمثيلية، خبر الوفاة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” قائلًا: “وداعًا الأستاذ صلاح السعدني إنا لله وإنا إليه راجعون".

وكشفت نقابة المهن التمثيلية عن اقتصار عزاء الفنان الراحل صلاح السعدني والمقرر إقامته مساء اليوم الأحد بمسجد الشرطة بالشيخ زايد، على أسرة وأصدقاء وزملاء الراحل فقط.

وقدمت نقابة الممثلين اعتذارا للصحفيين والمراسلين عن عدم استقبالهم في العزاء اليوم.

وكشفت "هالة" شقيقة الكاتب أكرم السعدني، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" عن غياب شقيقها عن حضور عزاء عمه الراحل صلاح السعدني، والذي يقام مساء اليوم الأحد بمسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد.