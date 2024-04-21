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ثقافة وفنون

محمد رجب وهبة مجدي، نجوم الفن في حفل زفاف المخرج إسماعيل فاروق (صور)

عق قران إسماعيل فاروق،
عق قران إسماعيل فاروق، فيتو

 حق عرب، حرص أبطال مسلسل “حق عرب” علي مشاركة مخرج العمل إسماعيل فاروق فرحته بحفل زفافه المقام حاليا في مسجد محمد علي.

حفل زفاف إسماعيل فاروق 

ومن أبطال مسلسل حق عرب الذين حضروا حفل زفاف إسماعيل فاروق دينا فؤاد وكارولين عزمي  ورياض الخولي وإبراهيم السمان ودينا فؤاد وسلوي عثمان كما حضر أيضا هبة مجدي ومحمود عبد المغني وغيرهم.

ومن ناحية أخري، قدم المخرج إسماعيل فاروق في موسم رمضان 2024 مسلسل حق عرب مع الفنان أحمد العوضي وحقق نجاحا كبيرا.

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مسلسل حق عرب 

وكانت الحلقة الأخيرة من مسلسل حق عرب على العديد من المشاهد الصادمة، وأبرزها مقتل سماح الجياش، التي تقوم بدورها وفاء عامر على يد “منة” بعدما اكتشفت أن سماح هي التي قتلت والدتها حسنية الداية.

 

الحلقة الأخيرة من مسلسل حق عرب

ومن ضمن الأحداث، وفاة المعلم عبد ربه الذي يلعب دوره رياض الخولي بسبب إصابته بجلطه شديدة، بعدما اكتشف أن “سميحة” ابنته نقلت جميع أملاكه لها دون أن يعلم، ويتوفى “عبد ربه” في المستشفى بعد توقف عضلة قلبه.

وشهدت الحلقة أيضًا، إصابة حنان التي تقوم بدورها دينا فؤاد بالجنون بعد وفاة زوجها المعلم عبد ربه وخسارة جميع أمواله بالإضافة إلى حبها الشديد لعرب.

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