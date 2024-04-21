نادية شكري: الغيرة دمرت لي حياتي وهذا سبب انفصالي عن سامي العدل (فيديو)
نادية شكري، قالت الفنانة نادية شكري: "أنا بادخل على التيك توك وباحب أنصح الناس وخاصة البنات ومنها ماحدش يتجوز في سن صغيرة ودي من تجربتي الشخصية، لإن عيوب الجواز بدري اكتر من مميزاته".
مشكلة الزواج المبكر
وأضافت خلال لقائها ببرنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" المذاع على قناة "سي بي سي": "البنت لما تتجوز صغيرة بتبقى خارجة من بيت العيلة والدلع فتصطدم بمسئوليات كتير ومعاملة فيها غربة مع شخص غريب، فبتزعل وتاخد على خاطرها بسرعة وتعتبرها إهانة، الجواز مسئولية قبل ما يكون حب".
فشل الزواج
ولفتت نادية شكري: "من ضمن أسباب فشل جوازي إني كنت غيورة بزيادة، الغيرة دمرت لي حياتي ولو رجع بيا الزمن تاني مش هاتطلق من سامي العدل بدليل اني متجوزتش بعد منه وأهله دول أهلي لحد دلوقتي وسندي بعد ربنا وعائلة العدل حتى بعد الانفصال إخوتي وحبايبي".
سبب الانفصال عن سامي العدل
وعن سبب انفصالها عن الفنان الراحل سامي العدل، أوضحت نادية شكري: "غيرتي الزائدة وتهوري وسريعة الغضب كان سبب طلبي الطلاق منه".
والفنانة نادية شكري من مواليد عام ١٩٥٥ وبدأت العمل في الفن منذ أن كانت طفلة فقد كانت تمثل بمسرح الطفل ثم انطلقت لمسرح الدولة، ويظل دورها في مسرحية العيال كبرت بشخصية سوسو هي الأشهر في مسيرة نادية شكري.
وإلى جانب المسرح كانت لها مشاركات سينمائية وتليفزيونية ومن أبرز مشاركاتها في السينما أفلام مدينة الصمت وللحب قصة أخيرة، وشاركت في الدراما التليفزيونية بأكثر من عمل فني مثل ساكن قصادي والوتد.
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