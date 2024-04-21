الإثنين 22 أبريل 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

ثقافة وفنون

نادية شكري: الغيرة دمرت لي حياتي وهذا سبب انفصالي عن سامي العدل (فيديو)

الفنانة نادية شكري،
الفنانة نادية شكري، فيتو

نادية شكري، قالت الفنانة نادية شكري: "أنا بادخل على التيك توك وباحب أنصح الناس وخاصة البنات ومنها ماحدش يتجوز في سن صغيرة ودي من تجربتي الشخصية، لإن عيوب الجواز بدري اكتر من مميزاته".

Advertisements

مشكلة الزواج المبكر

وأضافت خلال لقائها ببرنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" المذاع على قناة "سي بي سي": "البنت لما تتجوز صغيرة بتبقى خارجة من بيت العيلة والدلع فتصطدم بمسئوليات كتير ومعاملة فيها غربة مع شخص غريب، فبتزعل وتاخد على خاطرها بسرعة وتعتبرها إهانة، الجواز مسئولية قبل ما يكون حب".

 

فشل الزواج 

ولفتت نادية شكري: "من ضمن أسباب فشل جوازي إني كنت غيورة بزيادة، الغيرة دمرت لي حياتي ولو رجع بيا الزمن تاني مش هاتطلق من سامي العدل بدليل اني متجوزتش بعد منه وأهله دول أهلي لحد دلوقتي وسندي بعد ربنا وعائلة العدل حتى بعد الانفصال إخوتي وحبايبي".

 

بعد ظهورها اللافت في مسلسل جودر، معلومات لا تعرفها عن نادية شكري

ظهور خاص للفنانة نادية شكري في الحلقة الخامسة من مسلسل جودر

سبب الانفصال عن سامي العدل 

وعن سبب انفصالها عن الفنان الراحل سامي العدل، أوضحت نادية شكري: "غيرتي الزائدة وتهوري وسريعة الغضب كان سبب طلبي الطلاق منه".

والفنانة نادية شكري من مواليد عام ١٩٥٥ وبدأت العمل في الفن منذ أن كانت طفلة فقد كانت تمثل بمسرح الطفل ثم انطلقت لمسرح الدولة، ويظل دورها في مسرحية العيال كبرت بشخصية سوسو هي الأشهر في مسيرة نادية شكري.

وإلى جانب المسرح كانت لها مشاركات سينمائية وتليفزيونية ومن أبرز مشاركاتها في السينما أفلام مدينة الصمت وللحب قصة أخيرة، وشاركت في الدراما التليفزيونية بأكثر من عمل فني مثل ساكن قصادي والوتد.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

نادية شكري الفنانة نادية شكري سامي العدل برنامج الستات مايعرفوش يكدبوا اخبار الفن الفنان سامي العدل قناة سي بي سي

مواد متعلقة

بعد ظهورها اللافت في مسلسل جودر، معلومات لا تعرفها عن نادية شكري

ظهور خاص للفنانة نادية شكري في الحلقة الخامسة من مسلسل جودر

إهداء عتبات البهجة لروح الفنان الراحل سامي العدل

الأكثر قراءة

مي كساب تكشف لأول مرة عن رد فعل زوجها أوكا بعد إنقاص وزنها

رضا عبد العال يكشف رأيه في استمرار شوبير بحراسة مرمى الأهلي بعد عودة الشناوي

هاجم أم كلثوم وانتقد أغانيها والفيلسوف الفرنسي "سارتر" سبب خروجه من سجون عبد الناصر.. أسرار في حياة الأبنودي (فيديو جراف)

أول تعليق من محمود التهامي على لقاء ياسين التهامي بشيخ الأزهر

أستاذ بجامعة القدس يكشف مستقبل الحكم في غزة: لا حماس ولا السلطة

درجات الحرارة اليوم الإثنين 22-04-2024 في مصر

ترقب لحكم قضائي يحسم مصير انتخابات نادي الزمالك

في 7 خطوات، طريقة الاستعلام عن مخالفات المرور

Advertisements

منوعات

المزيد

نظرية علمية تزعم: الكائنات الفضائية تتنقل عبر النيازك

أوكرانيا ترسل طلب استدعاء الخدمة العسكرية لرجل متوف

بشرى سارة، الكشف عن تقنية جديدة لعلاج العظام المكسورة

طفل يطلق النار على نفسه عن طريق الخطأ، ما القصة

المزيد

خدمات

المزيد

في 7 خطوات، طريقة الاستعلام عن مخالفات المرور

تراجع سعر اليورو مقابل الجنيه المصري بالبنك المركزي ختام تعاملات اليوم الأحد 21 - 4 - 2024

ارتفاع سعر الدينار الكويتي بالبنك المركزي نهاية التعاملات اليوم الأحد 21 - 4 - 2024

تعرف على سعر النحاس اليوم الأحد في السوق

المزيد
ads

انفوجراف

هاجم أم كلثوم وانتقد أغانيها والفيلسوف الفرنسي "سارتر" سبب خروجه من سجون عبد الناصر.. أسرار في حياة الأبنودي (فيديو جراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم الإثنين 22 - 4 - 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العصر اليوم الإثنين 22 - 4 - 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الظهر اليوم الإثنين 22 - 4 - 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية