أشرف زكي: مجهولون وراء أزمات جنازة صلاح السعدني ومنى زكي أصيبت بالرعب (فيديو)

جنازة صلاح السعدني، قال الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية:"أشخاص مجهولة اندست وسط الصحفيين وكانوا سبب الأزمات في جنازة الفنان صلاح السعدني".

اتفاق مع نقيب الصحفيين

ولفت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير" الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى بقناة "صدى البلد"، إلي أنه اتفق مع نقيب الصحفيين علي تحديد جلسة لوضع معايير تغطية الصحفيين لجنازات الفنانين.

مشاهد غير لائقة بجنازة صلاح السعدني

وتابع: من قاموا بتصوير مشاهد غير لائقة في جنازة صلاح السعدني ليسوا صحفيين، ولكنهم منتحلو صفة صحفي ويعملون في مواقع وهمية.

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أشرف زكي

رعب منى زكي

وأشار:"محدش شاف منى زكي اتعمل فيها إيه خلال جنازة صلاح السعدني كانوا بيشدوها، والبنت كنت ماشية مرعوبة من اللي حصل معاها ودول مش بينتموا للأسرة الصحفية، وكل الفنانين اتبهدلوا في الجنازة حتى أحمد السعدني لم يقدروا حالته النفسية، واَن الأوان وضع النقاط علي الحروف".



جنازة نور الشريف

وتابع:"احنا البلد الوحيدة اللي بيحصل فيها ما حدث في جنازة صلاح السعدني، ده في الماضي أحد الأشخاص المجهولين اقتحم عربية جثمان نور الشريف وعراه وصوره".

وفاة صلاح السعدني





وتوفي الفنان صلاح السعدني عن عمر يناهز الـ 81 عامًا، بعد صراع طويل مع المرض.

ونشر الفنان إيهاب فهمي، عضو نقابة المهن التمثيلية، خبر الوفاة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” قائلًا: “وداعًا الأستاذ صلاح السعدني إنا لله وإنا إليه راجعون".

وكشفت نقابة المهن التمثيلية عن اقتصار عزاء الفنان الراحل صلاح السعدني والمقرر إقامته مساء اليوم الأحد بمسجد الشرطة بالشيخ زايد، على أسرة وأصدقاء وزملاء الراحل فقط.

وقدمت نقابة الممثلين اعتذارا للصحفيين والمراسلين عن عدم استقبالهم في العزاء اليوم.