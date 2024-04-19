الجمعة 19 أبريل 2024
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خارج الحدود

50 ألف فلسطيني يؤدون صلاة الجمعة في الأقصى رغم قيود الاحتلال الإسرائيلي

المسجد الأقصي، فيتو
المسجد الأقصي، فيتو

أدى آلاف الفلسطينيين صلاة الجمعة في رحاب المسجد الأقصى المبارك، رغم الإجراءات العسكرية المشددة التي فرضتها قوات الاحتلال الإسرائيلي على مداخل البلدة القديمة بالقدس المحتلة. 

وقدرت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس عدد المصلين الذين أدوا صلاة الجمعة في رحاب المسجد الأقصى بنحو 50 ألف مواطن.

أداء صلاة الجمعة في المسجد الأقصى

وتشهد عملية المرور والعبور من الحواجز المؤدية للقدس تضييقات من قبل قوات الاحتلال، بحيث تواصل منع من لا يمتلكون تصاريح.

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وتمارس القوات المشرفة على التأمين أقصى درجات التعنت ضد الراغبين في الوصول إلى المسجد الأقصى عبر عمليات التفتيش المتزايدة باستخدام بوابات إلكترونية متطورة، وأجهزة الكشف عن المعادن.

وفرضت قوات الاحتلال الإسرائيلي إجراءات عسكرية مشددة على أبواب المسجد الأقصى ومداخل البلدة القديمة من القدس.

عدد الأطفال الشهداء فى غزة

في سياق متصل، أكدت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسيف" استشهاد أكثر من 13 ألفا و800 طفل فلسطيني منذ بدء الحرب على غزة.

وكانت المديرة التنفيذية لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسيف"، كاثرين راسل، قالت الأربعاء، إن أكثر من 13800 طفل في قطاع غزة قتلوا منذ بدء الحرب على القطاع في 7 أكتوبر الماضى.

تحذير من خروج الصراع عن السيطرة

وكان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، قال لمسئول كبير في الأمم المتحدة إنه يخشى أن يخرج الصراع في غزة عن نطاق السيطرة ويهدد الأمن الإقليمي والعالمي.

وشدد أحمد أبو الغيط خلال اجتماعه بالقاهرة مع رئيس بعثة مراقبة الهدنة التابعة للأمم المتحدة اللواء باتريك جوشات، على ضرورة تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي لوقف إطلاق النار، وتقديم مساعدات إنسانية عاجلة للمناطق المعرضة للمجاعة والسكان المنكوبين في غزة.

وأضاف أبو الغيط أن الحلول السياسية تظل الوسيلة الأكثر فعالية لضمان الأمن لجميع الأطراف ، مضيفا أن التوصل إلى مثل هذه القرارات لا يزال يمثل تحديا كبيرا،  بينما تسعى إسرائيل إلى تحقيق أهدافها من خلال القوة العسكرية واستهداف المدنيين.

انتهاك إسرائيل القانون الدولي فى غزة

وأطلع أبو الغيط، رئيس  البعثة الأممية، على الصراعات في العديد من المناطق التي تراقبها الأمم المتحدة، بما في ذلك الخط الأزرق، الذي يرسم الهدنة بين لبنان وإسرائيل.

وقال المتحدث باسم الأمين العام للجامعة العربية جمال رشدي، إن الاجتماع ناقش الوضع الإقليمي، حيث قال أبو الغيط إن الحرب الإسرائيلية على غزة تنتهك القانون الدولي والمبادئ الإنسانية.

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المسجد الأقصى فلسطين غزة قطاع غزة القدس قوات الاحتلال

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