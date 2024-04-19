تضارب التصريحات بشأن الهجوم الإسرائيلي على إيران.. مخاوف من توسع الصراع في المنطقة.. وطهران تؤكد: اعترضنا مسيرات صغيرة فوق أصفهان

إيران، بعد أقل من أسبوع على الهجوم الإيراني ضد دولة الاحتلال، كشفت وسائل إعلام مختلفة عن شن تل أبيب هجوما انتقاميا داخل إيران فجر اليوم الجمعة، وسط مخاوف من توسع الصراع الدائر في المنطقة.

وأفادت وسائل إعلام من بينها «ABC» و«CBS» و«CNN»، نقلا عن مسئولين أمريكيين، بوقوع الضربات في ساعة مبكرة اليوم الجمعة بتوقيت الشرق الأوسط.

وأكد مسئول أمريكي لشبكة «CNN» أن الموقع الذي استُهدف بضربة إسرائيلية داخل إيران ليس نوويا.

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ولم يرد تعليق على الفور من البيت الأبيض.

وردا على استفسار من وكالة فرانس برس قال المكتب المناوب في البنتاجون إنه "ليس لدينا ما نقوله في الوقت الحالي".

انفجارات متزامنة في إيران وسوريا والعراق

وتحدثت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية عن انفجارات متزامنة في أصفهان بإيران والسويداء بسوريا وبغداد وبابل في العراق.

وفي العراق، أفادت وسائل إعلام، بسماع تحليق مكثف للطائرات الحربية في أجواء كل من أربيل والموصل.

وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن القاعدة العسكرية المستهدفة في أصفهان انطلقت منها المسيرات التي هاجمت إسرائيل.

وقالت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الجمعة، إن البلاد تعرّضت لهجوم بمسيّرات صغيرة دفع السلطات لإغلاق المجال الجوي وتعليق الرحلات الجوية، وفق ما ذكرته وكالة أنباء العالم العربي.

إيران تنفي وقوع هجوم أجنبي داخل أراضيها

ونفت الأمانة العامة لمجلس الأمن القومي الإيراني (أعلى هيئة أمنيّة في البلاد)، اليوم الجمعة، ما ذكرته وسائل إعلام عن وقوع هجوم أجنبي داخل الأراضي الإيرانية.

وقالت الأمانة في بيان مقتضب نشرته وكالة أنباء "نور نيوز" إنها "تنفي حدوث أي هجوم أجنبي على إيران"، كما نفت دعوتها إلى اجتماع طارئ.

وأوضحت أن "ما جرى تداوله في وسائل الإعلام عن إطلاق نار من قبل الدفاع الجوي للتصدي لأجسام صغيرة، والحديث عن انفجار في بعض مناطق البلاد عارٍ عن الصحة".

وأكدت أنه "لم يتم حتى الآن الإبلاغ عن أي انفجارات أو حرائق في مرافق أصفهان، والظروف هادئة وطبيعية".

تضارب في التصريحات بشأن هجوم إسرائيل على أصفهان

ونقلت وكالة أنباء «تسنيم» الإيرانية الجمعة عن «مصادر مطلعة» أنه "لا تقارير عن هجوم من الخارج" وقع في إيران، بعد الانفجارات التي سُمعت في البلاد، بينما قال مسؤولون إسرائيليون لهيئة البث الإسرائيلي وصحيفة جيروزاليم بوست إن تل أبيب «هاجمت من هاجمها».

ونقل التلفزيون الإيراني عن قائد كبير بالجيش قوله إنه لم تحدث أي أضرار في الهجوم الذي وقع أثناء الليل. وأضاف أن الضجيج الذي سُمع خلال الليل في أصفهان بوسط البلاد كان بسبب استهداف أنظمة الدفاع الجوي «لجسم مريب».

وقال مسؤولان عسكريان إسرائيليان لصحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية إن الجيش الإسرائيلي ضرب إيران في وقت مبكر اليوم (الجمعة).

ونقلت وسائل إعلام أمريكية عن مسؤول أمريكي لم تسمّه القول إن صواريخ إسرائيلية ضربت موقعًا داخل إيران. وذكرت أن المسؤول لم يؤكد إن كانت مواقع في العراق أو سوريا قد تعرضت للقصف أيضًا.

وقالت قناة «العهد» العراقية إن دوي انفجار لم تُعرف أسبابه سُمع في ناحية الإمام بمحافظة بابل جنوبي البلاد. ولم تذكر القناة أي تفاصيل إضافية.

وأكدت وكالة «تسنيم» الإيرانية سلامة المنشآت النووية في أصفهان، وقالت إنها «آمنة بالكامل».

ونقلت شبكة «NBC News» عن مصدر مطلع لم تكشف عن هويته القول إن إسرائيل أخطرت الولايات المتحدة مسبقًا بالضربة على إيران. لكن المصدر أكد أن الولايات المتحدة لم تشارك في الضربة.

وأعلن مدير العلاقات العامة للملاحة الجوية الإيرانية، تعليق الرحلات الجوية لمطارات طهران وأصفهان ومناطق أخرى، اليوم الجمعة، بعد سماع دوي انفجار لم تُعرف أسبابه.

ونشرت وسائل إعلام إيرانية مقطع فيديو قالت إنه لتفعيل الدفاعات الجوية في أصفهان.

لكن قناة «العالم» أفادت بأنه لم تقع أي انفجارات على الأرض في أصفهان، وذكرت أن الدفاعات الجوية الإيرانية تصدت لأجسام مشبوهة في أجواء أصفهان قرب القاعدة العسكرية شمال غرب المدينة.

ونسبت وكالة «مهر» الإيرانية لمدير العلاقات العامة للملاحة الجوية الإعلان عن تعليق الرحلات الجوية إلى مطارات طهران وأصفهان وشيراز والمطارات الغربية والشمالية الغربية والجنوبية الغربية.

وفي وقت لاحق أعلنت وكالة «إرنا» الرسمية استئناف الرحلات الجوية في مطارَي الخميني الدولي ومهرآباد بطهران.

في السياق نفسه، قالت قناة «العالم» إن أصوات الانفجارات في تبريز ناجمة عن وسائط الدفاع الجوي ولا انفجارات على الأرض في المدينة. وأفادت بأن الدفاعات الجوية في المدينة قد تم تفعيلها.

هجوم إيران ضد إسرائيل

وأطلقت طهران مطلع الأسبوع مئات المسيرات والصواريخ باتجاه إسرائيل ردًا على ضربة يشتبه في أنها إسرائيلية استهدفت مجمع سفارة إيران في سوريا.

وتم إسقاط معظم المسيرات والصواريخ قبل وصولها إلى إسرائيل.

المنشآت النووية الإيرانية

بدورها، أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية اليوم الجمعة عدم وقوع أي ضرر في المواقع النووية الإيرانية في الهجوم الذي يُعتقد أن إسرائيل شنته على إيران.

وقالت الوكالة في منشور على «إكس» إنها تواصل مراقبة الوضع عن كثب وتدعو جميع الأطراف إلى ضبط النفس بأقصى درجة، مشددةً على أن المنشآت النووية ينبغي ألا تكون أبدًا هدفًا في الصراعات العسكرية.

في السياق ذاته، ذكرت وسائل إعلام أمريكية أن الولايات المتحدة تلقّت معلومات مسبقة عن الهجوم الإسرائيلي المفترض على إيران، لكنها لم توافق عليه، ولم تشارك في تنفيذه، حسبما أفادت به «وكالة الصحافة الفرنسية».

الضربة الإسرائيلية ضد أهداف بالأراضي الإيرانية

من جانبه، كشف اللواء محمد عبد الواحد، الخبير الاستراتيجي، تفاصيل الضربة الإسرائيلية فجر اليوم ضد أهداف بالأراضي الإيرانية، وهل ستكون بداية لتصعيد إسرائيلي إيراني مباشر في المنطقة.

وقال الخبير الاستراتيجي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهاد سمير والإعلامي أحمد دياب مقدمي برنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، اليوم الجمعة، إنه على الرغم من غياب وجود تصريحات رسمية تشير إلى الجهة المسئولة عن الضربات ضد إيران، إلا أن جميع أصابع الاتهام تتوجه إلى إسرائيل، كون تل أبيب كانت تريد أن توجه ضربة انتقامية ضد طهران.

وأوضح اللواء محمد عبدالواحد، أن الضربات الإسرائيلية فجر اليوم تمت بـ3 مسيرات كانت تطير على ارتفاع منخفض، مشيرا إلى أن إسرائيل كانت تنوي توجيه ضربة ضيقة محدودة داخل العمق الاستراتيجي الإيراني لا سيما في منطقة أصفهان بالقرب من مفاعل نووي في المنطقة، كان الغرض أن تكون الضربات بعيدا عن المناطق الحساسة مثل الأماكن السكنية والعسكرية الاستراتيجية بهدف توجيه رسائل كبيرة.

ورأى الخبير الاستراتيجي، أن الضربة الإيرانية ضد أهداف إسرائيلية ربما كانت باتفاق أمريكي إيراني، لأنها كانت تحمل جزءا كبيرا هوليوديا في ملامحها، مضيفا أنه الضربة الإيرانية إذا تم التأكد من أنها باتفاق مع الولايات المتحدة فإنه بمعيار الرابح والخسارة فإن طهران هي الرابح الوحيد.

ولفت إلى أن الضربة الإيرانية ضد إسرائيل، استفاد منها بنيامين نتنياهو، رئيس الحكومة الإسرائيلية، في إدخال الحراك الشعبوي ضده إلى الملاجئ، بينما في إيران استطاع علي خامنئي، المرشد الأعلى الإيراني، تحويل الغضب الشعبي إلى احتفالات بسبب الانتصار، لذلك كانت الضربة بمثابة نجاح للطرفين، موضحا أن الضربة كانت ترويج للسلاح الجوي الإسرائيلي بأنها تملك أحدث سلاح جوي في العالم، قادر على صد 99%، فضلا عن نجاح للولايات المتحدة أيضا التي من ضمن استراتيجيتها إظهار التفوق العسكري الإسرائيلي والإخفاق الإيراني، كما يؤكد للعالم أن إسرائيل ليست وحدها قادرة على صد الهجوم لكن من خلال حلفائها في المنطقة، لذلك من المتوقع أن تستغل الولايات المتحدة ذلك بتشجيع الدول العربية على أهمية التطبيع مع إسرائيل.