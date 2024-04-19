هجوم بأياد مرتعشة.. إسرائيل تستهدف إيران بـ 3 مسيرات صغيرة.. وحكومة وجيش الاحتلال يلتزمان الصمت

استيقظ العالم صباح اليوم الجمعة على أنباء شن هجوم إسرائيلي – محدود – على بعض الاهداف الإيرانية بمحافظة أصفهان، وهو الأمر الذي اثار ذعر العالم من تعرض المنشآت النووية الإيرانية لأضرار وهو الأمر الذي قد يحدث أضرارا جسيمة، وذلك وسط حالة تكتم إسرائيلي ورفض إعلان المسؤولية عن الهجوم الذي يراه مراقبون ماهو إلا أنه لحفظ ماء الوجه عقب الهجمات الإيرانية على دولة الاحتلال مساء السبت الماضي.



ثلاث طائرات مسيرة تنفذ الهجوم الإسرائيلي على أصفهان

وأفادت وسائل إعلام إيرانية بوقوع انفجارات، لكن مصادر ومسؤولين إيرانيين، قالوا إنها نجمت عن أنظمة الدفاع الجوي، قبل أن تعلن وكالات رسمية، أن ثلاث طائرات مسيرة أُسقطت فوق أصفهان، وسط البلاد دون وقوع أضرار.

وذكرت تقارير إعلامية أمريكية عديدة، أن صواريخ إسرائيلية استهدفت موقعا في إيران، مستندة على تصريحات لمسؤولين أميركيين وإسرائيليين وأيضا إيرانيين، أكدوا الضربة، التي تأتي بعد أيام قليلة من هجوم إيراني غير مسبوق على إسرائيل.

والتزمت حكومة وجيش الاحتلال الصمت، الجمعة، حيث لم يدليا بأي تصريحات علنية علاقة بالموضوع، فيما نقلت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية عن مسؤولين إسرائيليين أن الهجوم على إيران رد محدود يهدف إلى تجنب تصعيد التوتر.

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مخاوف من توسيع الصراع في منطقة الشرق الأوسط



من ناحيتها نقلت محطة "إيه بي سي نيوز" عن مسؤول أمريكي قوله إن "صواريخ إسرائيلية أصابت موقعا في إيران".

كما نقلت سي إن إن عن مسؤول أمريكي، تأكيده أن "إسرائيل نفذت ضربة داخل إيران"، في خطوة تهدد بدفع المنطقة إلى صراع أعمق، وفق الشبكة.

وأوردت شبكة "سي بي إس" أيضا عن مسؤولين عسكريين أمريكيين تأكيدهما وقوع "قصف صاروخي من إسرائيل لموقع إيراني".



من جهتها، نقلت صحيفة "نيويورك تايمز"، عن مسؤولين دفاعيين إسرائيليين، أن إسرائيل نفذت ضربة بإيران في وقت مبكر من صباح الجمعة.

كما أكد ثلاثة مسؤولين إيرانيين للصحيفة الأمريكية، أن ضربة أصابت قاعدة جوية عسكرية بالقرب من مدينة أصفهان بوسط إيران، الجمعة، لكنهم لم يذكروا الجهة التي نفذت الهجوم.

لكن مصدرا نفى لوكالة مهر للأنباء، "حدوث أي هجوم على قاعدة سلاح الجو في أصفهان، فيما قال مسؤول إيراني كبير لرويترز، إن طهران ليس لديها خطة للرد الفوري على إسرائيل.



وأضاف المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن هويته "لم نتأكد من المصدر الخارجي المسؤول عن الواقعة. لم نتعرض لأي هجوم خارجي والنقاش يميل أكثر نحو تسلل وليس هجوم".

كما اعلن الجيش الإيراني أن الانفجار في أصفهان ناتج عن إطلاق الدفاعات الجوية على جسم مشبوع لم يتسبب في أضرار.

سبب استهداف جيش الاحتلال لمحافظة أصفهان لتنفيذ الهجوم على إيران

من ناحية أخرى أعلن تقرير لإذاعة الجيش الإسرائيلي صباح الجمعة أن القاعدة العسكرية المستهدفة في أصفهان انطلقت منها المسيرات التي هاجمت إسرائيل.

وذكر مسؤول إسرائيلي لصحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية أن الهدف من الضربة إرسال رسالة بأن إسرائيل قادرة على ضرب الداخل الإيراني.

وأوضح أن الجيش الإسرائيلي شن غارة جوية داخل إيران ردا على هجومها بالصواريخ والمسيرات على إسرائيل.

وأشارت وسائل إعلام أمريكية إلى أن الولايات المتحدة تلقّت معلومات مسبقة عن الهجوم الإسرائيلي المفترض على إيران، لكنها لم توافق عليه ولم تشارك في تنفيذه.

ونقلت شبكتا "إن بي سي" و"سي إن إن" عن مصادر قريبة من الملف وعن مسؤول أمريكي أن إسرائيل أبلغت واشنطن مسبقا بالضربة.

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استهداف المنشآت النووية الإيرانية



وأكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، عدم وقوع أي ضرر في المواقع النووية الإيرانية عقب أنباء عن هجوم شنته إسرائيل على إيران.

وقالت الوكالة في منشور على "إكس" إنها تواصل مراقبة الوضع عن كثب وتدعو جميع الأطراف إلى ضبط النفس بأقصى درجة.

وشددت على أن المنشآت النووية لا ينبغي أن تكون أبدا هدفا في الصراعات العسكرية.

محطة نطنز النووية



ومن جهتها، نقلت وكالة "تسنيم" الإيرانية عن قائد كبير في الجيش الإيراني في محافظة أصفهان قوله إن "الدفاعات الجوية تصدت لشيء مشبوه، ولم يسفر ذلك عن أي خسائر"، مؤكدًا أن "محطة نطنز النووية تتمتع بأمن كامل".



الخارجية الإيرانية تعلق على الهجوم الإسرائيلي على أصفهان



من ناحيته حذر وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، اليوم الجمعة، من أنه في حال قيام تل أبيب بمغامرة أخرى، فإن رد إيران سيكون حاسما وفوريا وفي أقصى حد.

وأكد عبد اللهيان من نيويورك، خلال لقائه نظيره الأردني أيمن الصفدي، تصميم إيران على المساعدة في تعزيز السلام والاستقرار الإقليمي، مضيفا أن "الرد العسكري على الاعتداء الصهيوني لم يكن سوى عملية محدودة وبسيطة، وفي حالة قيام هذا الكيان بأي عمل مغامرة آخر، فإن رد إيران هذه المرة سيكون حاسما وفوريا وفي أقصى حد له".

وشدد عبد اللهيان على "ضرورة وأبعاد العمل العسكري للجمهورية الإسلامية الإيرانية في إطار الدفاع المشروع والرد التحذيري والعقابي على الاعتداء السافر للكيان الصهيوني على السفارة الإيرانية في دمشق"، مؤكدا "أن هذا العمل كان دقيقا ومحسوبا للغاية".

