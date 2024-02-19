الإثنين 19 فبراير 2024
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خارج الحدود

حملة مداهمات واعتقالات في عدة مدن بالضفة الغربية المحتلة

قوات الإحتلال الإسرائيلى،
قوات الإحتلال الإسرائيلى، فيتو

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلية، اليوم الاثنين، شابين فلسطينيين من محافظة قلقيلية شمالي غرب الضفة الغربية المحتلة، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

 

الاحتلال يداهم مدينة فلسطينية 

 كما داهمت قوات إسرائيلية، مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية، واعتقلت فلسطينيين، وأقدمت على تفتيش عدد من المنازل.

كما اعتقلت فلسطينيًا ونجله أيضا في بلدة بيت ريما شمالي غرب رام الله.

وشملت المداهمات الإسرائيلية مدينة بيت لحم، حيث اعتقل شاب من المدنية، بحسب الوكالة ذاتها.

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إسرائيل الضفة الغربية الضفة الغربية المحتلة قوات الاحتلال مدينة نابلس

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