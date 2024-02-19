حملة مداهمات واعتقالات في عدة مدن بالضفة الغربية المحتلة

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلية، اليوم الاثنين، شابين فلسطينيين من محافظة قلقيلية شمالي غرب الضفة الغربية المحتلة، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

الاحتلال يداهم مدينة فلسطينية

كما داهمت قوات إسرائيلية، مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية، واعتقلت فلسطينيين، وأقدمت على تفتيش عدد من المنازل.

كما اعتقلت فلسطينيًا ونجله أيضا في بلدة بيت ريما شمالي غرب رام الله.

وشملت المداهمات الإسرائيلية مدينة بيت لحم، حيث اعتقل شاب من المدنية، بحسب الوكالة ذاتها.

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