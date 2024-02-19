الإثنين 19 فبراير 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

منوعات

انقطاع الكهرباء في عدة مواقع بجميع أنحاء إسرائيل

انقطاع كبير للكهرباء
انقطاع كبير للكهرباء في إسرائيل، فيتو

 شهدت الليلة الماضية انقطاع الكهرباء في عدة مواقع في جميع أنحاء إسرائيل، حسب ما أعلنت شركة كهرباء إسرائيل مساء الأحد.

وذكرت الشركة: "انقطاع الكهرباء عن 120 ألف إسرائيلي في المدن والبلدات الكبيرة بالداخل من الشمال حتى الجنوب بسبب خلل في عمل محطات التوليد، يتم التحقيق في أسباب هذا الانقطاع".

انقطاع التيار الكهربائي في عدة مواقع

وأضافت شركة الكهرباء: "توقف نشاط وحدة إنتاج تسببت في ازدحام وانقطاع التيار الكهربائي في عدة مواقع في جميع أنحاء البلاد".

Advertisements

 

اقرأ أيضا: إسرائيل تحترق، اندلاع أكثر من 220 حريقا وانقطاع الكهرباء بعدة مدن (صور)

 وحسب الشركة: "تم تشغيل وحدات توليد بديلة، وتمت استعادة الكهرباء في بعض المناطق".

انقطاع التيار الكهربائي في عموم إسرائيل

وخلال ديسمبر الماضي، تم الإبلاغ عن انقطاع التيار الكهربائي في عموم إسرائيل، حيث أوضحت شركة الكهرباء الإسرائيلية حينها أن هذا الانقطاع كان سببه خطأ وليس هجومًا سيبرانيًا كما قالت وسائل الإعلام.

في وقتها، أبدت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية حينها، شكوكا حول وجود "هجوم سيبراني" أدى لانقطاع الكهرباء في مناطق واسعة في البلاد. ووفق الصحيفة، أبلغ المواطنون عن انقطاع الكهرباء في عدة مستوطنات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

شركة الكهرباء الإسرائيلية هجوم سيبراني انقطاع الكهرباء محطات التوليد صحيفة يديعوت احرونوت الاسرائيلية

مواد متعلقة

حريق هائل بمستشفى الوفاء في غزة بعد استهداف إسرائيل لمولد الكهرباء

أخبار مصر: غزة تحترق، إسرائيل تقصف البشر والحجر والشهداء بالمئات، خسائر للعدو في الغزو البري، اغتيال قائد منظومة حماس الجوية

الأكثر قراءة

تعرف على سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 19-2-2024

سعر الدولار مقابل الجنيه في بداية تعاملات اليوم الإثنين 19 فبراير 2024

أسعار الذهب اليوم الاثنين 19 فبراير 2024

معيط: الحكومة وافقت على تعديل قانون المالية العامة للدولة وأحالته إلى مجلس النواب

ماركا الإسبانية: مبابي يوقع عقود انتقاله إلى ريال مدريد

إنهاء إجراءات الإفراج عن البلوجر سوزي الأردنية

مجموعة الأهلي، موعد مباراة يانج أفريكانز ضد شباب بلوزداد في دوري أبطال أفريقيا

صورة بدون حجاب السبب، التصريح بدفن جثة فتاة تخلصت من حياتها بالحوامدية

Advertisements

منوعات

المزيد

"مدينة الحب"، 36 ألفا يزورون باريس سنويًّا من أجل الزواج

انقطاع الكهرباء في عدة مواقع بجميع أنحاء إسرائيل

مفاجأة خلال أول ساعتين من عرض "حذاء ترامب" للبيع

قمر صناعي مصنوع من الخشب بحجم كوب القهوة

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 19-2-2024

تعرف على سعر الأرز في السوق اليوم الإثنين

تعرف على سعر السكر في السوق اليوم الاثنين

سعر اليورو أمام الجنيه المصري بداية تعاملات اليوم الإثنين 19-2-2024

المزيد

انفوجراف

لولا دا سيلفا.. رئيس البرازيل الذي سكن قلوب العرب (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

منها دخول الجنة، أحاديث عن فضائل السلام

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الإثنين 19 - 2 - 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم الإثنين 19 - 2 - 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية