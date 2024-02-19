انقطاع الكهرباء في عدة مواقع بجميع أنحاء إسرائيل

شهدت الليلة الماضية انقطاع الكهرباء في عدة مواقع في جميع أنحاء إسرائيل، حسب ما أعلنت شركة كهرباء إسرائيل مساء الأحد.

وذكرت الشركة: "انقطاع الكهرباء عن 120 ألف إسرائيلي في المدن والبلدات الكبيرة بالداخل من الشمال حتى الجنوب بسبب خلل في عمل محطات التوليد، يتم التحقيق في أسباب هذا الانقطاع".

انقطاع التيار الكهربائي في عدة مواقع

وأضافت شركة الكهرباء: "توقف نشاط وحدة إنتاج تسببت في ازدحام وانقطاع التيار الكهربائي في عدة مواقع في جميع أنحاء البلاد".

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وحسب الشركة: "تم تشغيل وحدات توليد بديلة، وتمت استعادة الكهرباء في بعض المناطق".

انقطاع التيار الكهربائي في عموم إسرائيل

وخلال ديسمبر الماضي، تم الإبلاغ عن انقطاع التيار الكهربائي في عموم إسرائيل، حيث أوضحت شركة الكهرباء الإسرائيلية حينها أن هذا الانقطاع كان سببه خطأ وليس هجومًا سيبرانيًا كما قالت وسائل الإعلام.

في وقتها، أبدت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية حينها، شكوكا حول وجود "هجوم سيبراني" أدى لانقطاع الكهرباء في مناطق واسعة في البلاد. ووفق الصحيفة، أبلغ المواطنون عن انقطاع الكهرباء في عدة مستوطنات.