العفو الدولية تدعو جميع دول العالم لمراجعة علاقاتها مع إسرائيل

العدوان الإسرائيلي على غزة، دعت منظمة العفو الدولية، اليوم الاثنين، إسرائيل إلى إنهاء احتلالها لفلسطين لوقف تأجيج نظام الفصل العنصري وانتهاكات حقوق الإنسان.

أطول احتلال عسكري

وقالت منظمة العفو الدولية:" إن الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين هو أطول احتلال عسكري، وأحد أكثرها فتكا في العالم".

وأضافت: على جميع الدول مراجعة علاقاتها بإسرائيل لضمان عدم المساهمة بإدامة الاحتلال ونظام الفصل العنصري.

وحذرت منظمة العفو الدولية، من "خطر إبادة جماعية حقيقي ووشيك" بمدينة رفح جنوب قطاع غزة، حيث لا يوجد مكان للمدنيين يذهبون إليه هربًا من القصف".

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وقالت المنظمة الدولية، في منشور على حسابها عبر منصة "إكس": إن عدد سكان رفح تضاعف خمس مرات منذ بدء الهجوم الإسرائيلي في أكتوبر الماضي، فيما تستعد تل أبيب لشن عملية برية فيها".

وأكدت أن هناك "خطر إبادة جماعية حقيقي ووشيك" برفح، حيث لا يوجد مكان للمدنيين يذهبون إليه هربًا من القصف.

وشنت الطائرات الإسرائيلية غارات كثيفة على مناطق في شمال رفح جنوبي قطاع غزة، وفقا لما أعلنته فضائية “العربية الحدث”.

غارات جوية على مدينة رفح

وكانت قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي قد شنت هجوما عنيفا بالمدفعية الثقيلة وغارات جوية على مدينة رفح جنوبي قطاع غزة ونزوح مئات المواطنين إلى المستشفى الكويتي هربًا من القصف الإسرائيلي العنيف على رفح.

ضرورة حماية المدنيين في غزة

أكد البيت الأبيض، أن الولايات المتحدة لا ترغب في أن يتم تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، لافتًا إلى دور مصر "المهم" فيما يتعلق بمعبر رفح.

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