الإثنين 19 فبراير 2024
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خارج الحدود

جانتس يهدد: القتال سيمتد لرفح في رمضان إذا لم يعد الرهائن لبيوتهم

العضو في مجلس الوزراء
العضو في مجلس الوزراء الحربي الإسرائيلي، بيني جانتس، فيتو

الحرب على غزة، حذر الوزير الإسرائيلي بيني جانتس، أمس الأحد، من أنه إذا لم تُفرج حماس بحلول شهر رمضان عن كل الرهائن المحتجزين لديها فإنّ الجيش الإسرائيلي سيشنّ هجوما بريا على رفح، المدينة الواقعة في أقصى جنوب قطاع غزة والتي يتكدّس فيها 1.4 مليون فلسطيني غالبيتهم نازحون.

وقال جانتس، العضو في حكومة الحرب في خطاب ألقاه في القدس خلال مؤتمر رؤساء كبريات المنظمات اليهودية الأمريكية: "ينبغي على العالم أن يعرف، وينبغي على قادة حماس أن يعرفوا، أنه إذا لم يعد الرهائن إلى منازلهم بحلول شهر رمضان، فإن القتال سيتواصل في كل مكان ليشمل منطقة رفح".

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وأضاف: “سنفعل هذا الأمر بطريقة منسقة، عبر تسهيل إجلاء المدنيين وبالحوار مع الشركاء الأميركيين والمصريين لتقليل الخسائر في صفوف المدنيين قدر الإمكان”، مؤكدا: “لأولئك الذين يقولون إنّ الثمن باهظ للغاية، أقول بكل وضوح: أمام مقاتلي حماس خيار، يمكنهم الاستسلام، وإطلاق سراح الرهائن، وبهذه الطريقة يمكن للمدنيين في غزة الاحتفال بأعياد شهر رمضان".

تنفيذ هجوم بري في رفح

ولا ينفكّ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يؤكّد عزمه على تنفيذ هجوم بري في رفح، حيث يتجمع 1.4 مليون فلسطيني، رغم الدعوات التي يوجّهها إليه جزء من المجتمع الدولي للتراجع عن هذه الخطة.

اقتحام مدينة قلقيلية

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الإثنين، مدينة قلقيلية.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت مدينة قلقيلية من مدخلها الشمالي، دون أن يبلغ عن أي اعتقالات فيها.

كما اقتحم جيش الاحتلال بلدتي كفر قدوم وحجة في محافظة قلقيلية.

استشهاد 70 فلسطينيا في غزة


وكانت وكالة الأنباء الفلسطينية قد أفادت استشهاد وإصابة عشرات الفلسطينيين، جرّاء قصف إسرائيلي لعدة مواقع في قطاع غزة.

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