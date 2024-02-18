الإثنين 19 فبراير 2024
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أخبار مصر

هتوفروا منين الدولار لاستيراد السلع الأساسية، الحكومة ترد(فيديو)

الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، فيتو

تدبير الدولار، قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء: إنه سيتم توفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة بنسبة تتراوح ما بين 15 الي 30%.

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تحرك البنك المركزي 

وبسؤاله "هنوفر الدولار منين لاستيراد احتياجاتنا الأساسية"، أوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير" الذي تقدمه الاعلامية عزة مصطفى بقناة "صدى البلد":"البنك المركزي سيعمل علي تدبير المكون الدولاري لاستيراد السلع الغذائية الاساسية والإفراج عن مدخلات الإنتاج الأساسية للمصانع اللازمة لتصنيع السلع الأساسية".

 

أولويات الإنفاق 

وأضاف:"البنك المركزي يراعي أولويات الإنفاق في توفير السلع الغذائية والدواء وكل ما يمس الاحتياجات الأساسية للمواطنين".
 

تدبير العملة الصعبة

وأكد: خلال الأيام المقبلة قبيل شهر رمضان سيتم تدبير العملة الصعبة اللازمة لإستيراد السلع الأساسية.

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وعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا، اليوم الأحد؛ لمتابعة جهود توفير السلع الأساسية، وذلك بحضور  حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، والدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية.

وجدد رئيس الوزراء، في مستهل الاجتماع، الإشارة إلى جهود أجهزة الدولة المختلفة لإتاحة المنتجات والسلع الأساسية، بما يلبي احتياجات المواطنين ومتطلباتهم، مشيرًا إلى أن اجتماع اليوم يأتي في هذا الإطار للعمل على توفير المكون الدولارى، المطلوب لإتاحة الاحتياجات من السلع الأساسية والغذائية، وخاصة زيت الطعام، ولبن البودرة، وغير ذلك من السلع.


 الإفراج عن السلع الموجودة بالموانئ

ولفت رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، إلى ما يتم من تنسيق وتعاون مع الأجهزة المعنية لسرعة الإفراج عن بعض السلع الموجودة بالموانئ على مستوى الجمهورية، وتوفير المكون الدولارى لها.


وأكد مدبولي استمرار العمل على توفير مدخلات الإنتاج الخاصة بعدد من عمليات التصنيع المحلي، وخاصة للمنتجات والسلع الغذائية، دعمًا لقطاع الصناعة، وتوفيرا لتلك المنتجات والسلع.

توفير المكون الدولارى
من جانبه، أشار محافظ البنك المركزي إلى التنسيق والتعاون المستمر لتوفير المكون الدولارى اللازم لتوفير المزيد من السلع والمنتجات، لافتًا في هذا الصدد إلى ما تم توفيره لاستيراد اللحوم من جيبوتي مؤخرًا، كما سيتم توفير نحو 100 مليون دولار لزيت الطعام والألبان، وفقا لطلبات وزير التموين.

 

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