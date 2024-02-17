الأحد 18 فبراير 2024
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أخبار مصر

الحكومة تكشف: نتائج إيجابية في المفاوضات مع صندوق النقد بهدف خفض أسعار السلع

رئيس الوزراء الدكتور
رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، فيتو

صندوق النقد، قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الدولة تدرس عدة عروض استثمارية ضخمة من خلال لجنة فنية وقانونية حكومية.

عروض استثمارية ضخمة 

وأوضح خلال تصريحات تليفزيونية بقناة "المحور": سوف يتم الإعلان قريبا عن نتائج تلك المفاوضات المتعلقة بعروض الاستثمار الضخمة والتي يتم الاستعانة فيها بمكاتب محاماة عالمية.

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مفاوضات صندوق النقد الدولي

وعن آخر تطورات ملف التفاوض مع صندوق النقد الدولي، أكد متحدث الحكومة: "قريبا جدا سوف تنتهي المشاورات وستكون هناك نتائج إيجابية بهدف توفير موارد النقد الأجنبي وبالتالي ضبط أسعار السلع وتوفير مدخلات الإنتاج وهذا سينعكس إيجابيا على الأسواق".

 

تحريك سعر الصرف والتقشف، ملامح مفاوضات مديرة صندوق النقد مع مصر (فيديو)

خبير اقتصادي: مديرة صندوق النقد نفت ضرورة تعويم الجنيه

 

في وقت سابق، قال الدكتور مدحت نافع الخبير الاقتصادي، إن مديرة صندوق النقد الدولي ركزت خلال المفاوضات مع مصر على تحريك سعر الصرف وأن يكون مرنا، والتقشف وتقليل الإنفاق الحكومي، واحتواء التضخم مع مراعاة الفئات المهمشة والطبقات الأولى بالرعاية.


اتفاق صندوق النقد 


وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير" الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى بقناة "صدى البلد": نحن في طريقنا للوصول إلى حل واتفاق مع صندوق النقد الدولي بحسب ما أكده مدير الصندوق.


تصريحات مديرة صندوق النقد
 

وأكد أن مديرة صندوق النقد الدولي أعلنت زيادة القرض أو التمويل الممنوح لمصر في ظل ارتفاع معدلات التضخم وزيادة الفجوة التمويلية، مشيرة إلى أنها ركزت على تراجع إيرادات قناة السويس للنصف، وهذه صدمة جديدة ناتجة عن حرب غزة والتوترات في البحر الأحمر.



تحريك سعر الصرف
 

وأشار: أعتقد أن مفاوضات مصر مع الصندوق انتهت، وكل ما هو منتظر مع صندوق النقد شيء من تحريك سعر الصرف، ولكن هذا التحريك ينبغي أن يسبقه ورود دفعة مقدمة من الصندوق من أجل السيطرة على الدولار.

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