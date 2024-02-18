منصة "X" توقف الحساب الرسمي لجماعة الحوثي

أوقفت منصة X (تويتر سابقا) حسابَ جماعة الحوثي اليمنية مع بدء تنفيذ القرار الأمريكي بإدراجها على قائمةِ الإرهاب.



تعطيل حساب جماعة الحوثي على موقع " إكس"

وحسب وسائل إعلام الجماعة، تم "تعطيل حساب موقع الحوثي الرسمي على منصة إكس"، الأمر الذي اعتبرته إدارة الموقع الحوثي "مخالفًا لكل قوانين ومواثيق حقوق الإنسان"، في الوقت الذي تحجب فيه الجماعة عشرات المواقع الإخبارية عن التصفح في اليمن.



وخاطبت وزارة الإعلام في الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في وقت سابق، منصات (فيسبوك، إكس، تليجرام، انستغرام، تيك توك)، لمطالبتها بحظر حسابات جماعة الحوثي المصنفة إرهابيا.



وطالبت المذكرات التي بعثها وزير الإعلام معمر الإرياني، كبريات منصات التواصل الاجتماعي، بحظر محتوى الحوثيين "استنادا إلى قرار الإدارة الأميركية بتصنيفها كجماعة إرهابية عالمية".



كما استندت المذكرات على قرار الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا لعام 2022م بتصنيف جماعة الحوثي "منظمة ارھابیة" وفقًا لقانون الجرائم والعقوبات والاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب، والاتفاقيات والمعاهدات الدولية والإقليمية المصادق علیها من قبل الجمهورية الیمنیة.



وأشارت إلى تورط صفحات جماعة الحوثي على منصات التواصل الاجتماعي، سواء الرسمية أو تلك التابعة لأشخاص (قيادات، إعلاميين، نشطاء) في "نشر الأفكار الإرهابية، والترويج لخطاب الكراهية، وغسل عقول الأطفال وتجنيدهم، بالإضافة إلى التحريض على استهداف السفن التجارية في البحر الأحمر".



وشددت مذكرات الحكومة على إغلاق تلك الصفحات التي قالت إن الجماعة "تستغلها كمنابر للإرهاب"، وذلك "للحد من إرهاب هذه الجماعة" الذي قالت إنه "فاق خطر كل الجماعات الإرهابية".



وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، الجمعة الماضية، في بيان على موقعها الإلكتروني، أن العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على جماعة الحوثي "دخلت الجمعة حيز التنفيذ".

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وكان قد أكد مسؤول أمني أمريكي رفيع المستوي، اليوم السبت، أن الدعم الإيراني للحوثيين خلال هجماتهم في البحر الأحمر كان حاسمًا".



الدعم الإيراني للحوثيين



وشدد الأدميرال براد كوبر، نائب قائد القيادة المركزية الأمريكية على أن الدعم الإيراني كان حاسمًا بالنسبة للحوثيين أثناء قصفهم للسفن التجارية في البحر الأحمر.



معلومات عن الأهداف



كما أوضح أن "عناصر الحرس الثوري الإيراني متواجدون داخل اليمن، ويعملون جنبًا إلى جنب مع الحوثيين، ويقدمون لهم المشورة والمعلومات الوافية عن الأهداف"، وفق تعبيره.



وقال في مقابلة مع شبكة "سي بي أس" إن هذا الدعم الإيراني ليس بجديد بل يعود إلى عقد من الزمن، حيث قدمت طهران الإمدادات لجماعة الحوثي على مدى سنوات.



إلى ذلك، أردف قائلا: “إنهم يعيدون إمدادهم فيما نجلس نحن هنا الآن في البحر نراقب”، وكرر قائلًا: "نعلم أن الإيرانيين يقدمون لهم النصح، والمعلومات فهذا واضح تمامًا".



وكانت العديد من التساؤلات دارت مؤخرا حول دور سفينة بهشاد الإيرانية في إمداد الحوثيين بالمعلومات الاستخباراتية من أجل ضرب السفن في عرض البحر، قبل أن تتراجع نحو جيبوتي.



إمداد الحوثيين بالمعلومات الاستخباراتية



يذكر أنه منذ تفجر الحرب في قطاع غزة يوم السابع من أكتوبر الماضي، هاجم الحوثيون ما لا يقل عن 45 سفينة بالصواريخ والمسيرات المتفجرة.



كما واجهت القوات الأمريكية نفسها هجمات مباشرة مرات عديدة، بعضها أصاب سفنها، وفق ما أكد البنتاجون سابقا.



وعطلت تلك الهجمات الحوثية حركة الشحن العالمي، وأثارت مخاوف من التضخم العالمي.

وأجبرت عدة شركات على وقف رحلاتها عبر البحر الأحمر وتفضيل طريق أطول وأكثر تكلفة حول إفريقيا.



كما فاقمت المخاوف من أن تؤدي تداعيات الحرب بين إسرائيل وحماس، والمستمرة منذ 4 أشهر، إلى زعزعة استقرار الشرق الأوسط، وتوسيع الصراع.



في المقابل، نفذت طائرات حربية أمريكية وبريطانية ضربات انتقامية في مناطق متفرقة باليمن.

