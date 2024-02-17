جماعة الحوثي تعلن استهداف سفينة نفطية بريطانية في البحر الأحمر

أعلن الحوثيون، اليوم السبت، استهداف السفينة النفطية البريطانية "Pollux" في البحر الأحمر بعدد كبير من الصواريخ.

وقال المتحدث باسم الحوثيين يحي سريع في بيان على منصة"إكس": "نفذت القوات البحرية في القوات المسلحة اليمنية عملية استهداف لسفينة نفطية بريطانية "Pollux" في البحر الأحمرِ بعدد كبير من الصواريخ البحرية المناسبة وكانت الإصابة دقيقة ومباشرة بفضل الله".

وأضاف: "إن القوات المسلحة اليمنية تؤكد استمرار عملياتها العسكرية في البحرين الأحمرِ والعربي ضد الملاحةِ الإسرائيلية أو المتجهة إلى موانىء فلسطين المحتلة حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن الشعب الفلسطينيِ في قطاعِ غزة".

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وأشار البيان إلى أن "القوات المسلحة اليمنية لن تتردد في تنفيذ وتوسيع عملياتها العسكرية دفاعا عن اليمن العزيز وتأكيدا على استمرار التضامن العملي مع الشعب الفلسطيني".

بدء سريان العقوبات الأمريكية على الحوثيين

وأمس، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، في بيان صادر عنها، عن بدء سريان العقوبات الأمريكية على الحوثيين في اليمن.

وبدأت الولايات المتحدة الأمريكية تنفيذ عقوبات على الحوثيين وإدراجهم على قائمة الإرهاب، بعد الهجمات التي شنتها الجماعة على السفن الإسرائيلية في البحر الأحمر بعد العدوان على غزة.

وفي ديسمبر الماضي، كشفت وزارة الخزانة الأمريكية، في بيان صادر عنها عن فرض عقوبات على فرد وثلاثة مكاتب صرافة اتهمتها بتسهيل تدفق المساعدات المالية الإيرانية إلى الحوثيين في اليمن.

عقوبات أمريكية على الحوثيين

وتضمن بيان وزارة الخزانة الأمريكية:" إن شركات الصرافة مقرها في تركيا واليمن، وهذا الإجراء يؤكد عزمنا على تقييد التدفق غير المشروع للأموال إلى الحوثيين، الذين يواصلون شن هجمات خطيرة على الشحن الدولي".

وتجدر الإشارة إلى أن الإجراءات الأمريكية كانت ردا على هجمات الحوثيين على السفن في البحر الأحمر.