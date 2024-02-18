أول تعليق من السفارة اليمنية بالقاهرة على مقتل اللواء حسن العبيدي

علقت السفارة اليمنية بالقاهرة، اليوم الأحد على حادث مقتل اللواء حسن بن جلال العبيدي مدير دائرة التصنيع الحربي في وزارة الدفاع اليمنية، في شقته بالقاهرة.

مقتل مسؤول كبير في الجيش اليمني بالقاهرة

وجاء في بيان السفارة اليمنية:" تتابع السفارة باهتمام وحرص بالغين بموضوع مقتل الشهيد اللواء حسن بن جلال العبيدي مدير دائرة التصنيع الحربي في وزارة الدفاع، الذي وجد مقتولًا في شقته بالعاصمة المصرية القاهرة".

السفارة اليمنية تعلق على مقتل اللواء حسن بن جلال العبيدي

وأضافت: "لقد قامت السفارة منذ اللحظة الأولى لتلقيها البلاغ بتكليف المختصين بالنزول الميداني والتواصل مع كافة الجهات الأمنية المعنية في جمهورية مصر العربية ومتابعة التحقيقات للوصول إلى حقيقة الحادث المؤلم".

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وتابعت:"إن السفارة إذ تؤكد بأنها تتابع نتائج التحقيقات وتشريح الطب الشرعي فإنها تطلب من كافة وسائل الإعلام تحري الدقة في كل ما ينشر وعدم الانجرار وراء الشائعات إلى حين الوصول إلى النتائج النهائية من قبل الجهات المختصة".