الجمعة 16 فبراير 2024
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خارج الحدود

لا تتضمن تدخلا بريا في اليمن، تفاصيل العملية الأوروبية ضد الحوثيين بالبحر الأحمر

هجمات الحوثي، فيتو
هجمات الحوثي، فيتو

كشفت تقارير إعلامية، اليوم الجمعة، عن تفاصيل جديدة تتعلق بالعملية البحرية التي أطلقها الاتحاد الأوروبي في البحر الأحمر ضد الحوثيين.

تفاصيل العملية الأوروبية في البحر الأحمر 

وأكدت التقارير أن مسؤولا أوروبيا قال: "إن العملية هدفها حماية السفن في البحر الأحمر وجيبوتي ستكون نقطة الدعم اللوجستي للمهمة".

وأضاف المسؤول الأوروبي، أن 3 سفن حربية من فرنسا و إيطاليا وألمانيا تتواجد في البحر الأحمر ضمن المهمة التي أطلقها التكتل الأوروبي ضد الحوثيين.

وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبي أبلغ الحوثيين، بان الهدف من العملية لا يتضمن القيام بتدخل بري في اليمن ضد الجماعة.

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وفي وقت سابق أكدت تقارير إعلامية أن العملية التي أعلن عنها الاتحاد الأوروبي في البحر الأحمر لمواجهة الحوثيين ستنطلق يوم الاثنين المقبل.

وفي وقت سابق  أعلنت وزارة الدفاع البلجيكية،  عن موافقتها على المشاركة في عملية أوروبية دفاعية لحماية ودعم السفن التجارية بالبحر الأحمر.

بلجيكا تشارك في العملية الأوروبية بالبحر الأحمر

وجاء في بيان وزارة الدفاع البلجيكية: "إنه يجب  وقف إطلاق النار والحد من العنف والحفاظ على السكان المدنيين في غزة".

ويأتي ذلك في ظل الهجمات المتكررة التي يشنها الحوثيون في البحر الأحمر، أعلنت وكالة "أمبري" للأمن البحري، في تقرير لها اليوم الخميس، عن استهداف ناقلة بضائع بقذيفة متفجرة أثناء إبحارها على بعد حوالي 100 متر شرق عدن باليمن.

استهداف ناقلة بضائع في خليج عدن  

وأوضحت وكالة أمبري، أن السفينة تعرضت لأضرار طفيفة بسبب إصابتها بشظايا طفيفة أصابت أنبوب مولد الديزل مما تسبب في حدوث تسرب.

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الحوثيين الحوثيون البحر الأحمر العملية الأوروبية في البحر الأحمر فرنسا

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