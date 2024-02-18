أفارقة يثيرون الشغب والفوضى بشوارع هولندا (فيديو)

هولندا ، أفادت الشرطة الهولندية أمس السبت باندلاع أعمل شغب بين مجموعتين متنافستين من الإريتريين في لاهاي، أسفرت عن أضرار لحقت بسيارات الشرطة.

ووفقا للشرطة اضطرت طواقمها إلى استخدام الغاز المسيل للدموع في محاولة لقمع الاضطرابات في لاهاي، حيث أشعل مثيرو الشغب النار في سيارات للشرطة وحافلة.

The Hague, Holland - Eritrean invaders have attacked the Opera House & are now attacking the police with bricks. They are also destroying native property and have set numerous cars on fire. Looks like a movie set but no its Europe 2024 🇳🇱🔥 pic.twitter.com/MIKincpJWY Advertisements February 17, 2024

وأظهرت صور ومقاطع فيديو من مكان الحادث سيارات مشتعلة وعشرات الأشخاص الذين يتراشقون الحجارة في الشارع.

وقال المتحدث باسم بلدية لاهاي، روبن ميدل إن الأمور خرجت عن السيطرة على نحو خطير، مضيفا أن مجموعة موالية للحكومة الإريترية كانت تعقد اجتماعا عندما تعرض المكان لهجوم من قبل إريتريين معارضين لحكومة بلادهم.

Eritrean African immigrants devastate The Hague and attack Dutch police. pic.twitter.com/Ns7ygY5ICK — RadioGenoa (@RadioGenoa) February 17, 2024

ومن جانبها قالت المتحدثة باسم الشرطة كريستيان فان بلانكين، إنه لم تتوفر معلومات حتى اللحظة عن وقوع أي إصابات في صفوف "مثيري الشغب" أو ما إذا تم اعتقال أحدهم.

وعلى صعيد أخر كانت وزيرة الخارجية الهولندية هانكيه بروينس سلوت قد حذرت، من الأوضاع المتردية في رفح جنوب قطاع غزة وسط احتمالات متصاعدة لشن هجمات إسرائيلية على المنطقة.

وكتبت بروينس سلوت في حسابها على موقع "إكس" ("تويتر" سابقا): "إن الوضع في رفح مقلق للغاية ومن الصعب أن لا تؤدي العمليات العسكرية على نطاق واسع في منطقة مكتظة بالسكان إلى وقوع العديد من الضحايا المدنيين، وكارثة إنسانية كبيرة.. هذا لا يمكن تبريره".

وكان وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت ومسؤولون إسرائيليون آخرون قد أعلنوا في الأيام الأخيرة أن "الجيش الإسرائيلي سيوسع عمليته البرية إلى رفح لتفكيك كتائب القسام الذراع العسكري لحركة حماس، في مدينة رفح".

مفاوضات سرية



و كشف تقرير عبري، عن مفاوضات سرية ومكثفة خلف الستار بين حركة حماس وإسرائيل، على الرغم من رفض إسرائيل لاقتراحات حماس ووصفها بأنها "ليست بداية"، بوساطة مصرية أمريكية قطرية.