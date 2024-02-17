نتنياهو عن مطالب حماس لصفقة الأسرى: هزيمة لنا ولن نوافق عليها

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم السبت: "سنواصل القتال في غزة حتى تحقيق جميع الأهداف".



تصريحات نتنياهو عن العملية البرية في رفح



وأضاف نتنياهو: “مطالب حماس تعني الهزيمة لنا ولن نوافق عليها ومن يقول لنا لا تنفذوا عملية في رفح الفلسطينية فهو يريد أن نخسر الحرب”.

وفي وقت سابق، أعلن وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، عن تلقي رد حركة حماس بخصوص صفقة الأسرى، وهناك بعض القضايا الصعبة للغاية التي يتعين حلها.

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موقف أمريكا من صفقة تبادل الأسرى بين حماس وإسرائيل

وقال وزير الخارجية الأمريكي: "إننا بصدد العمل مع قطر ومصر وإسرائيل للتوصل لاتفاق نهائي بشأن الأسرى، "وهذا ممكن الآن"، مضيفا أن الأولوية استعادة جميع الأسرى المحتجزين من غزة والصفقة ممكنة حتى لو كانت صعبة.

وكشفت تقارير إعلامية، أن مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية "سي أي أيه"، وليام بيرنز، هدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بخطوات أحادية لإدارة بايدن ما لم تتم صفقة تبادل الأسرى قبل رمضان.

أمريكا تحذر إسرائيل من شن أي عملية في رفح

ويأتي ذلك بعدما ذكرت وسائل إعلام عبرية اليوم الخميس، أن رئيس وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، وصل سرا إلى إسرائيل والتقى رئيسي الحكومة الإسرائيلية والموساد.

وقال البيت الأبيض الأمريكي في بيانه،:" إن شن عملية كبيرة في رفح دون خطة معقولة سيكون كارثيا".

وأعربت الإدارة الأمريكية مرارا رفضها لأي هجوم بري تنفذه دولة الاحتلال الإسرائيلي على مدينة رفح جنوب قطاع غزة، وذلك بسبب تواجد عدد كبير من المدنيين هناك، مما يتسبب في كارثة إنسانية.

وفي وقت سابق ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، طلبت من تل أبيب عدم القيام بعملية عسكرية في رفح الفلسطينية خلال شهر رمضان.

وأكدت الإدارة الأمريكية أن شن أي عملية عسكرية إسرائيلية في رفح الفلسطينية خلال شهر رمضان ستؤدي إلى تصعيد شامل في المنطقة.