الرئيس الإسرائيلي: علينا استكمال القضاء على البنية التحتية لحركة حماس

قال الرئيس الإسرائيلي، إسحاق هرتسوج، اليوم السبت، إنه علينا استكمال القضاء على البنية التحتية لحركة "حماس".



ونقلت القناة الـ 12 الإسرائيلية، مساء اليوم السبت، عن هرتسوج، خلال لقائه بوزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، على هامش حضورهما مؤتمر ميونيخ الأمني، ضرورة إكمال مهمة الجيش الإسرائيلي القضاء على البنية التحتية لحماس داخل قطاع غزة.

بحث مستقبل الشرق الأوسط

والتقى هر تسوج مع بلينكن، حيث أعرب الرئيس الإسرائيلي عن شكره للرئيس جو بايدن، لدعمه لتل أبيب خلال حربها الدائرة على قطاع غزة، مضيفا أن أمن بلاده يأتي على رأس أولويات أي مناقشة تطرح لبحث مستقبل الشرق الأوسط.



ويتزامن ذلك مع إعلان الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، مهاجمته لأهداف جديدة في مدينتي النصيرات ودير البلح في قلب قطاع غزة.



وأوضحت هيئة البث الإسرائيلية، أن الجيش الإسرائيلي هاجم أهدافا جديدة في مدينة النصيرات ودير البلح، وتحديدا مستشفى شهداء الأقصى بدير البلح، مشيرة على موقعها الإلكتروني إلى أن الجيش الإسرائيلي بدأ يكثف أهدافه على مدن معينة وأهداف بعينها وسط قطاع غزة.



وفي السياق نفسه، أكد رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" الفلسطينية، إسماعيل هنية، أن الحركة "لن ترضى بأقل من الوقف الكامل للحرب وانسحاب القوات الإسرائيلية خارج القطاع".

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عودة النازحين إلى ديارهم



وأضاف هنية، في بيان، اليوم السبت، بضرورة أن تتضمن الصفقة "عودة النازحين إلى ديارهم، خاصة إلى شمال القطاع"، معتبرا أن "إسرائيل تواصل المناورة والمماطلة وموقفها يتمحور حول الإفراج عن المحتجزين"، وطالب بوقف سياسة التجويع والالتزام بإعادة الإعمار.



وأكد على "تحقيق صفقة تبادل للأسرى يتم من خلالها الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين خصوصًا القدامى وذوي الأحكام العالية"، مشددا على أن "هذا المطلب من أهداف هذه المفاوضات ولا يمكن القفز عنه".

