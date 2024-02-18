الأحد 18 فبراير 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

خارج الحدود

رئيس الوزراء العراقي: مصرون على إنهاء مهمة التحالف وقواتنا قادرة على مكافحة الإرهاب

محمد شياع السوداني،
محمد شياع السوداني، رئيس الوزراء العراقي، فيتو

أجرى محمد شياع السوداني، رئيس الوزراء العراقي مباحثات مع أعضاء من الكونجرس الأمريكي أكد فيها أن القوات الأمنية العراقية وصلت إلى مرحلة متقدمة من الجاهزية والأداء.

 

مؤتمر ميونخ للأمن 2024

جاء ذلك على هامش مشاركته في مؤتمر ميونخ للأمن 2024، حسبما ذكرت وكالة الأنباء العراقية "واع"، أمس السبت، التي أشارت إلى تأكيد السوداني على ضرورة الانتقال إلى مرحلة العلاقات الثنائية بين بغداد والدول الأعضاء في التحالف.

وأكد السوداني لأعضاء الكونجرس ضرورة إنهاء مهام التحالف في العراق، مشيرًا إلى أن العراق يمر بحالة تعافي في ظل ما تشهده البلاد من إصلاحات في مختلف المجالات التنموية.

Advertisements


وفي الآونة الأخيرة، وجهت الولايات المتحدة الأمريكية ضربات على مواقع في سوريا والعراق، قالت إنها ردًّا على استهداف جنود أمريكيين في قاعدة عسكرية في الأردن.


القوات الأمريكية تكرر تقويض التفاهمات

وكان المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، اللواء يحيى رسول، قال في وقت سابق أمس، إن "القوات الأمريكية تكرر ارتكاب كل ما من شأنه تقويض التفاهمات والبدء بالحوار الثنائي".

ونقلت وكالة الأنباء العراقية، عن اللواء يحيى رسول، أن الولايات المتحدة الأمريكية أقدمت على تنفيذ عملية اغتيال واضحة المعالم في بلاده، حيث استهدفت سيارة تقل قياديين اثنين في "الحشد الشعبي" في منطقة المشتل شرقي العاصمة بغداد.


وأوضح رسول في بيان عسكري أن هذا الإقدام جاء من خلال توجيه ضربة جوية وسط حي سكني من أحياء بغداد، بصورة لا تكترث لحياة المدنيين العراقيين وللقوانين الدولية.


وشدد المتحدث على أن "الولايات المتحدة تهدد السلم الأهلي وتخرق السيادة العراقية، مشيرًا إلى أنها تستخف وتجازف بحياة الناس وأبناء الشعب العراقي والأخطر من ذلك، أن التحالف الدولي يتجاوز الأسباب والأغراض التي وُجد من أجلها على الأرض العراقية".

زي النهاردة، إعدام عبد الكريم قاسم رئيس وزراء العراق رميا بالرصاص

هجوم يستهدف رتل لوجستي أمريكيا في العراق

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

محمد شياع السوداني رئيس الوزراء العراقي بغداد الكونجرس الامريكي مؤتمر ميونخ للأمن 2024 التحالف في العراق سوريا الأردن اللواء يحيي رسول

مواد متعلقة

هجوم يستهدف رتل لوجستي أمريكيا في العراق

بيان عاجل من حماس بشأن الضربات الأمريكية على العراق

الجيش الأمريكي يعلن تنفيذ ضربة في العراق تسفر عن مقتل زعيم كتائب حزب الله

انفجارات تهز بغداد وتقارير تؤكد مقتل قائد كتائب حزب الله في العراق (فيديو)

الأكثر قراءة

ليه الحديد والصلب كان بيخسر وعز وأبو هشيمة والعتال بيكسبوا؟ ساويرس يرد ويكشف المستور

ترامب: مليون دولار تكلفة كل قنبلة تسقط على اليمن

شارد في الفضاء منذ 13 سنة، قمر صناعي يصطدم بالأرض خلال 72 ساعة، وخبير يكشف مدى خطورته

الشعباني يهدد باللجوء للقضاء للدفاع عن سمعته بشأن الإساءة للمغرب

بعد خط محرم بك الحمام، تشغيل خدمة جديدة بقطارات "تحيا مصر" على خطي "منوف كفر الزيات"

حالة الطقس درجات الحرارة اليوم الأحد 18-02-2024 في مصر

يناجي ربه لإنقاذه، بحار يوثق اللحظات الأخيرة قبل غرق سفينة الشحن التركية (فيديو)

اليوم، زد يسعى لاستعادة صدارة الدوري من إنبي على حساب البنك الأهلي

Advertisements

منوعات

المزيد

شارد في الفضاء منذ 13 سنة، قمر صناعي يصطدم بالأرض خلال 72 ساعة، وخبير يكشف مدى خطورته

يناجي ربه لإنقاذه، بحار يوثق اللحظات الأخيرة قبل غرق سفينة الشحن التركية (فيديو)

أفارقة يثيرون الشغب والفوضى بشوارع هولندا (فيديو)

تجاهله وعصى أوامره، نجل رونالدو يحرج والده قبل انطلاق مباراة النصر والفتح (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار الخضراوات والفواكه غدا في سوق الجملة بأكتوبر

تعرف على سعر النحاس في السوق اليوم السبت

تعرف على سعر الألومنيوم اليوم السبت في السوق المحلي

تعرف على سعر القصدير في السوق اليوم السبت

المزيد

انفوجراف

تقترب من 4 ملايين جنيه.. أسعار سيارات كيا فى مصر بعد الزيادات الجديدة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم الأحد 18 - 2 - 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العصر اليوم الأحد 18 - 2 - 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الظهر اليوم الأحد 18 - 2 - 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية