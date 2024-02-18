رئيس الوزراء العراقي: مصرون على إنهاء مهمة التحالف وقواتنا قادرة على مكافحة الإرهاب

أجرى محمد شياع السوداني، رئيس الوزراء العراقي مباحثات مع أعضاء من الكونجرس الأمريكي أكد فيها أن القوات الأمنية العراقية وصلت إلى مرحلة متقدمة من الجاهزية والأداء.

مؤتمر ميونخ للأمن 2024

جاء ذلك على هامش مشاركته في مؤتمر ميونخ للأمن 2024، حسبما ذكرت وكالة الأنباء العراقية "واع"، أمس السبت، التي أشارت إلى تأكيد السوداني على ضرورة الانتقال إلى مرحلة العلاقات الثنائية بين بغداد والدول الأعضاء في التحالف.

وأكد السوداني لأعضاء الكونجرس ضرورة إنهاء مهام التحالف في العراق، مشيرًا إلى أن العراق يمر بحالة تعافي في ظل ما تشهده البلاد من إصلاحات في مختلف المجالات التنموية.

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وفي الآونة الأخيرة، وجهت الولايات المتحدة الأمريكية ضربات على مواقع في سوريا والعراق، قالت إنها ردًّا على استهداف جنود أمريكيين في قاعدة عسكرية في الأردن.



القوات الأمريكية تكرر تقويض التفاهمات

وكان المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، اللواء يحيى رسول، قال في وقت سابق أمس، إن "القوات الأمريكية تكرر ارتكاب كل ما من شأنه تقويض التفاهمات والبدء بالحوار الثنائي".

ونقلت وكالة الأنباء العراقية، عن اللواء يحيى رسول، أن الولايات المتحدة الأمريكية أقدمت على تنفيذ عملية اغتيال واضحة المعالم في بلاده، حيث استهدفت سيارة تقل قياديين اثنين في "الحشد الشعبي" في منطقة المشتل شرقي العاصمة بغداد.



وأوضح رسول في بيان عسكري أن هذا الإقدام جاء من خلال توجيه ضربة جوية وسط حي سكني من أحياء بغداد، بصورة لا تكترث لحياة المدنيين العراقيين وللقوانين الدولية.



وشدد المتحدث على أن "الولايات المتحدة تهدد السلم الأهلي وتخرق السيادة العراقية، مشيرًا إلى أنها تستخف وتجازف بحياة الناس وأبناء الشعب العراقي والأخطر من ذلك، أن التحالف الدولي يتجاوز الأسباب والأغراض التي وُجد من أجلها على الأرض العراقية".