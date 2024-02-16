فصائل عراقية تقصف هدفا عسكريا إسرائيليا في الجولان بمسيرات

أعلنت فصائل عراقية مسلحة مساء أنها قصفت بالطيران المسير هدفًا عسكريًّا في المنطقة التي تسيطر عليها إسرائيل من هضبة الجولان.

وذكرت الفصائل، التي تعرف نفسها باسم "المقاومة الإسلامية في العراق"، في بيان على تيليجرام مساء أمس الخميس، أن القصف جاء دعما للفلسطينيين في غزة وردًّا على ما سماها "المجازر" التي ترتكبها إسرائيل بحق المدنيين في القطاع.

وكانت فصائل عراقية مسلحة قد أعلنت في يناير الماضي قصف هدف عسكري في الجولان السوري المحتل، وقاعدة عسكرية أمريكية في ريف الحسكة بشرق سوريا بالمسيرات.

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يذكر أن تلك الفصائل أعلنت في السابق مسؤوليتها عن عشرات الهجمات على أهداف إسرائيلية وعلى القوات الأمريكية في العراق وسوريا منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في السابع من أكتوبر.