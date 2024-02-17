أمريكا تنفذ غارتين جديدتين على اليمن

أعلنت القيادة الوسطى الأمريكية، في بيان صادر عنها اليوم السبت، أنها نفذت بنجاح ضربتين جديدتين على مواقع تابعة للحوثيين في اليمن.

الهجمات الأمريكية على اليمن



وقالت القيادة الوسطى الأمريكية في بيانها:" إنه لم يتم الإبلاغ عن إصابات أو أضرار في الناقلة البريطانية بولوكس أو أي سفينة بالبحر الأحمر. وتم إطلاق 4 صواريخ باليستية مضادة للسفن من مناطق خاضعة لسيطرة الحوثيين".

ويأتي ذلك في ظل استعداد الاتحاد الأوروبي لإطلاق مهمة بحرية في منطقة البحر الأحمر بزعم التصدي لهجمات الحوثيين على السفن، والتي زادت وتيرتها خلال الفترة الأخيرة.

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وفي وقت سابق كشفت تقارير إعلامية، عن تفاصيل جديدة تتعلق بالعملية البحرية التي أطلقها الاتحاد الأوروبي في البحر الأحمر ضد الحوثيين.

تفاصيل العملية الأوروبية في البحر الأحمر

وأكدت التقارير أن مسؤولا أوروبيا قال: "إن العملية هدفها حماية السفن في البحر الأحمر وجيبوتي ستكون نقطة الدعم اللوجستي للمهمة".

وأضاف المسؤول الأوروبي، أن 3 سفن حربية من فرنسا و إيطاليا وألمانيا تتواجد في البحر الأحمر ضمن المهمة التي أطلقها التكتل الأوروبي ضد الحوثيين.وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبي أبلغ الحوثيين، بان الهدف من العملية لا يتضمن القيام بتدخل بري في اليمن ضد الجماعة.

وفي وقت سابق أكدت تقارير إعلامية أن العملية التي أعلن عنها الاتحاد الأوروبي في البحر الأحمر لمواجهة الحوثيين ستنطلق يوم الاثنين المقبل.و أعلنت وزارة الدفاع البلجيكية، عن موافقتها على المشاركة في عملية أوروبية دفاعية لحماية ودعم السفن التجارية بالبحر الأحمر.

بلجيكا تشارك في العملية الأوروبية بالبحر الأحمر

وجاء في بيان وزارة الدفاع البلجيكية: "إنه يجب وقف إطلاق النار والحد من العنف والحفاظ على السكان المدنيين في غزة".

ويأتي ذلك في ظل الهجمات المتكررة التي يشنها الحوثيون في البحر الأحمر، أعلنت وكالة "أمبري" للأمن البحري، في تقرير لها اليوم الخميس، عن استهداف ناقلة بضائع بقذيفة متفجرة أثناء إبحارها على بعد حوالي 100 متر شرق عدن باليمن.

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