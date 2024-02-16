الجمعة 16 فبراير 2024
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خارج الحدود

بدء سريان العقوبات الأمريكية ضد الحوثيين

الحوثيين، فيتو
الحوثيين، فيتو

أعلنت  وزارة الخزانة الأمريكية، في بيان صادر عنها اليوم الجمعة، عن بدء سريان العقوبات الأمريكية على الحوثيين في اليمن.

بدء سريان العقوبات الأمريكية على الحوثيين 

وبدأت الولايات المتحدة الأمريكية تنفيذ عقوبات على الحوثيين وإدراجهم على قائمة الإرهاب، بعد الهجمات التي شنتها الجماعة على السفن الإسرائيلية في البحر الأحمر بعد العدوان على غزة.

وفي ديسمبر الماضي، كشفت وزارة الخزانة الأمريكية، في بيان صادر عنها عن فرض عقوبات على فرد وثلاثة مكاتب صرافة اتهمتها بتسهيل تدفق المساعدات المالية الإيرانية إلى الحوثيين في اليمن.

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عقوبات أمريكية على الحوثيين

وتضمن  بيان وزارة الخزانة الأمريكية:" إن شركات الصرافة مقرها في تركيا واليمن، وهذا الإجراء يؤكد عزمنا على تقييد التدفق غير المشروع للأموال إلى الحوثيين، الذين يواصلون شن هجمات خطيرة على الشحن الدولي".

وتجدر الإشارة إلى أن الإجراءات الأمريكية كانت ردا على هجمات الحوثيين على السفن في البحر الأحمر.

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