انفجار قنبلة بمطار مدينة جوما في الكونغو

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» نقلا عن وكالة الأنباء الفرنسية، اليوم السبت، بانفجار قنبلة في مطار مدينة جوما في الكونغو.

مصرع شخصين وإصابة 300 آخرين في انفجار غاز بكينيا

في سياق متصل، لقي شخصان مصرعهما وأصيب نحو 300 شخص في حريق كبير ناجم من انفجار غاز في نيروبي، وفق ما أعلن الصليب الأحمر الكيني في وقت سابق من الشهر الجاري.

وقال الصليب الأحمر آنذاك على منصة «إكس» إن الإجراءات المنسقة لمختلف وحدات التدخل أتاحت إجلاء 271 شخصًا إلى مرافق صحية مختلفة في نيروبي"، مشيرًا إلى أن 27 شخصًا آخرين عولجوا في إمباكاسي في العاصمة.

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وتعرض المبنى الذي يضم الشركة لأضرار بالغة.

وأوضح المتحدث باسم الحكومة، إسحاق موورا، على منصة التواصل الاجتماعي "إكس"، أن الحريق اندلع في حي إمباكاسي في نيروبي قبل منتصف الليل بقليل في مقر شركة لإعادة تعبئة الغاز، وتعرض مبناها لأضرار بالغة.

ونقل المتحدث عن ويسلي كيميتو، القائد المسؤول عن الشرطة في إمباكاسي، قوله إنه تأكد مقتل شخصين على الأقل في الحادث.

وأظهرت صور من مكان الحريق جثة ملقاة على الأرض ومغطاة ببطانية، بينما أظهرت لقطات فيديو عدة منازل مجاورة تحترق.