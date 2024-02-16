أخبار مصر اليوم: تعديل مواعيد بعض القطارات.. ومصر أول دولة تحقق الاكتفاء الذاتي من مشتقات البلازما

نشرة أخبار مصر، نشر قسم أخبار مصر مجموعة من الأخبار الهامة خلال الساعات الأخيرة نستعرض أبرزها معكم في النشرة التالية:

مائل للدفء، حالة الطقس ودرجات الحرارة غدا السبت 17-2-2024 في مصر

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس غدا السبت، حيث يسود طقس مائل للدفء نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقية، وعلى شمال الصعيد بارد على السواحل الشمالية الغربية.

انتشار 550 عربة شفط مياه لمواجهة الأمطار بمحاور وأنفاق الجيزة

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تواصل شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الجيزة نشر ما يقرب من 550 عربة شفط مياه من معدات الشركة، بالطرق الرئيسية ومنازل ومطالع الكباري، فضلا عن توزيع فرق المتابعة والصيانة والتطهير بالطرق للتعامل الفوري مع حالة الطقس السيئ.

مقبرة الملك خوفو وسر الهرم الأكبر (فيديو)

نشرت الصفحة الرسمية لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" فيديو جديدا تحت عنوان(مقبرة الملك خوفو..سر الهرم الأكبر)

بالأرقام، ضبطيات لحوم دواجن وكبد فاسدة في 3 أحياء بالجيزة

نجحت مديرية الطب البيطري بمحافظة الجيزة في ضبط 12 طن مصنعات لحوم ومفروم وكبدة فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي وضبط 22 طن دواجن فاسدة وكبدة فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي خلال 24 ساعة في حملة مكبرة في أحياء كرداسة ومنشأة القناطر وأوسيم.

غدا، تعديل بعض مواعيد القطارات

أعلنت هيئة سكك حديد مصر تشغيل خدمة جديدة بعربات "تحيا مصر" ما بين محرم بك/ الحمام والعكس خط الإسكندرية/ مطروح، وذلك اعتبارًا من غد السبت الموافق 17/ 2/ 2024.

إعلام القاهرة تحتفل بخريجي دفعة الدكتور سعيد السيد 2022-2023

تعتزم كلية الإعلام- جامعة القاهرة إقامة حفل لخريجي الكلية دفعة الدكتور سعيد السيد 2022/2023، وذلك بقاعة الاحتفالات الكبرى في جامعة القاهرة، يوم الإثنين الموافق ٢٦ فبراير ٢٠٢٤ في تمام الساعة الثالثة مساءً.

الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار يكشف قصصًا مختلفة عن اكتشافات مصر الأثرية (فيديو)

نشرت الصفحة الرسمية لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" فيديو جديدا تحت عنوان (مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار يكشف قصصًا مختلفة عن اكتشافات مصر الأثرية

الأرصاد: شبورة مائية على هذه الطرق غدا السبت

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من الشبورة المائية صباحا على الطرق السريعة والقريبة من المسطحات المائية من الساعة الرابعة عصرا وحتى التاسعة صباح غدا على القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة وشمال الصعيد.

حصاد المدرسة الشتوية 2024 لمركز الابتكار بجامعة عين شمس

شهد مركز الابتكار وريادة الأعمال في جامعة عين شمس، تخريج الدفعة الثالثة من المشاركين في معسكر المدرسة الشتوية 2024 "Sustainable Innovation and Industry 4.0".

معلومات الوزراء: تطور التشريعات والأطر التنظيمية المصرية يسهم في تحقيق مناخ اقتصادي تنافسي (إنفوجراف)

نشرت الصفحة الرسمية لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراءعلى موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" إنفوجرافا جديدا تحت عنوان (الأسكوا: تطور التشريعات والأطر التنظيمية المصرية يسهم في تحقيق مناخ اقتصادي تنافسي)

وزير الصحة: مصر أول دولة تحقق الاكتفاء الذاتي من مشتقات البلازما

استقبل الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، اللواء طبيب مجدي أمين، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة «جريفولز إيجيبت» لمشتقات البلازما، و«ريمون جريفولز»، و«توماس داجا» عضوي مجلس إدارة شركة «جريفولز إس.إيه» الإسبانية، وذلك بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة.

الأرصاد تحذر من تكاثر السحب والأجواء شديدة البرودة

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية استمرار تكاثر السحب المتوسطة والمنخفضة على شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية تكون متوسطة الي غزيرة الشدة.

منتخب ملاكمة عين شمس يحرز برونزيتين في بطولة الشهيد الرفاعي الـ٥١

شارك منتخب الملاكمة لجامعة عين شمس في بطولة دورة الجامعات المصرية الشهيد الرفاعي الـ51، ويأتي ذلك تحت رعاية الأستاذ الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس.

"الزراعة" تستعرض حصاد الفرق الإرشادية الريفية خلال الأسبوع الثاني من فبراير

أكد الدكتور ياسر الحيمرى المنسق العام للأنشطة الإرشادية والتدريبية لمركز البحوث الزراعية،

أن الفرق الإرشادية الريفية قامت بتنفيذ أنشطتها بكثافة على المحاصيل الشتوية والإنتاج الحيوانى فى عدد 21 محافظة ومديرية زراعة.