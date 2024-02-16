مقبرة الملك خوفو وسر الهرم الأكبر (فيديو)

نشرت الصفحة الرسمية لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" فيديو جديدا تحت عنوان(مقبرة الملك خوفو..سر الهرم الأكبر)

مشروع استكشاف الاهرامات

بدأ مشروع استكشاف الأهرامات المشروع مع الإعلان عن وجود فراغ داخل الهرم الاكبر، وهو ما أدى إلى بدء مشروع سكان بيراميدز من خلال إدخال تليسكوب من خلال أحد الفتحات وأظهر وجود ممر بطول 9 أمتار وعرض 2.10 متر على شكل جملوني، وتشير المؤشرات الأولى تشير إلي أن هذا الممر جاء لتخفيف الأحمال داخل الهرم الاكبر.

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