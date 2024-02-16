الجمعة 16 فبراير 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

أخبار مصر

إعلام القاهرة تحتفل بخريجي دفعة الدكتور سعيد السيد 2022-2023

جامعة القاهرة، فيتو
جامعة القاهرة، فيتو

تعتزم كلية الإعلام- جامعة القاهرة إقامة حفل لخريجي الكلية دفعة  الدكتور سعيد السيد 2022/2023، وذلك بقاعة الاحتفالات الكبرى في جامعة القاهرة، يوم الإثنين الموافق ٢٦ فبراير ٢٠٢٤ في تمام الساعة الثالثة مساءً.

ويأتي ذلك برعاية أ.د محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وأ.د محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، وإشراف أ.د ثريا أحمد البدوي عميدة كلية الإعلام.

إعلام القاهرة تحتفل بخريجي دفعة الأستاذ الدكتور سعيد السيد2022-2023

 ومن المقرر أن يتضمن برنامج الحفل الإعلان عن تخرج طلبة البكالوريوس والدراسات العليا دفعة ٢٠٢٢/٢٠٢٣، وكذلك تكريم عدد من أساتذة كلية الإعلام، وتكريم كوكبة من رواد ورموز الإعلام المصري والبحث العلمي ممن كانت لديهم إسهامات بارزة في المجال الإعلامي على المستويين الأكاديمي والمهني، بالإضافة إلى تكريم عدد من الإداريين المتميزين في الكلية.   

Advertisements

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

إعلام القاهرة التعليم العالي البحث العلمي الاعلام المصري التعليم العالي والبحث العلمي أيمن عاشور وزير التعليم العالي جامعة القاهرة

مواد متعلقة

التعليم العالي تغلق 3 معاهد وأكاديميات وهمية بالشرقية.. تمنح الطلاب شهادات غير معتمدة.. وتقبل طلاب الثانوية والشهادات الفنية بـ 50%

الأكثر قراءة

دوري أبطال أفريقيا، مصطفى شوبير ينقذ الأهلي من الخسارة أمام بلوزداد ويعود من الجزائر بنقطة (صور)

وصول جثمان مريم مجدي ضحية الأمومة والقتل غدرا في سويسرا إلى مطار القاهرة

صحيفة أمريكية: مصر تمضي في خطط الطوارئ لتجنب طوفان من اللاجئين عبر حدودها

محكمة العدل الدولية ترفض طلب جنوب أفريقيا باتخاذ مزيد من الإجراءات حول غزة

تحرك عاجل من محكمة العدل الدولية في دعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل بسبب رفح

زفاف إلى القبر، عريس أسيوط أوصل عروسه للكوافير وتوفي قبل الفرح بساعتين

لم يستجب لنصيحتي، طارق سليمان يكشف سبب إصابة الونش بـ "صليبي ثاني"

ساويرس ناعيا المعارض الروسي أليكسي نافالني: اللهم انتقم من قاتله

Advertisements

منوعات

المزيد

رقصة لعريس في حفل زفافه تخطف الأنظار بالكويت (فيديو)

حقيقة العثور على أحفورة لسحلية عمرها 280 مليون عام

العثور على رفات والد الإسكندر المقدوني

بسبب تغريدة عن غزة، وزير فرنسي يتهم بنزيمة بأنه "إخواني"

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر النحاس في السوق اليوم الجمعة

سعر الدينار الكويتي مساء اليوم الجمعة 16-2-2024

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري مساء اليوم الجمعة 16-2-2024

تعرف على سعر القصدير اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

يقوي العظام ويحمي من السرطان.. 8 فوائد صحية للشمر (إنفو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الدمل في المنام وعلاقته بالتخلص من الهموم والمشاكل

منها الإخلاص في طاعة الله، ما هى صفات عباد الله المُخلَصين؟

برنامج الطريق إلى الله، الدكتور رمضان البيه يتحدث عن نورانية رسول الله (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية