إعلام القاهرة تحتفل بخريجي دفعة الدكتور سعيد السيد 2022-2023
تعتزم كلية الإعلام- جامعة القاهرة إقامة حفل لخريجي الكلية دفعة الدكتور سعيد السيد 2022/2023، وذلك بقاعة الاحتفالات الكبرى في جامعة القاهرة، يوم الإثنين الموافق ٢٦ فبراير ٢٠٢٤ في تمام الساعة الثالثة مساءً.
ويأتي ذلك برعاية أ.د محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وأ.د محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، وإشراف أ.د ثريا أحمد البدوي عميدة كلية الإعلام.
إعلام القاهرة تحتفل بخريجي دفعة الأستاذ الدكتور سعيد السيد2022-2023
ومن المقرر أن يتضمن برنامج الحفل الإعلان عن تخرج طلبة البكالوريوس والدراسات العليا دفعة ٢٠٢٢/٢٠٢٣، وكذلك تكريم عدد من أساتذة كلية الإعلام، وتكريم كوكبة من رواد ورموز الإعلام المصري والبحث العلمي ممن كانت لديهم إسهامات بارزة في المجال الإعلامي على المستويين الأكاديمي والمهني، بالإضافة إلى تكريم عدد من الإداريين المتميزين في الكلية.
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