منتخب ملاكمة عين شمس يحرز برونزيتين في بطولة الشهيد الرفاعي الـ٥١

شارك منتخب الملاكمة لجامعة عين شمس في بطولة دورة الجامعات المصرية الشهيد الرفاعي الـ51، ويأتي ذلك تحت رعاية الأستاذ الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس.

حيث أقيمت بطولة الملاكمة في الفترة من 11_13 فبراير الجاري بجامعة حلوان بمشاركة 235 طالبا مثلوا 28 جامعة حكومية وخاصة وأهلية وتكنولوجية.

منتخب الملاكمة عين شمس يحرز برونزيتين في بطولة الشهيد الرفاعي الـ ٥١

وذلك تحت الإشراف الإداري للسيد الاستاذ إبراهيم سعيد حمزة أمين الجامعة المساعد لشئون التعليم وإشراف تنفيذي ا. طارق احمد القائم بعمل مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب والأستاذ محمد حسن مدير إدارة النشاط الرياضي وأ فاطمة خليفة رئيس قسم الأنشطة ، وكابتن محمد العطار مدرب منتخب الملاكمة.

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حيث حقق الطالب أحمد محمد زكريا المركز الثالث جامعات وحصل علي الميدالية البرونزية ميزان51 كيلو، وحقق الطالب محمد فارس جاد المركز الثالث جامعات وحصل علي الميدالية البرونزية جامعات ميزان 67 كيلو.

وفي سياق آخر استمرت فعاليات اليوم الثاني لمسابقة دوري المعلومات بكلية البنات جامعة عين شمس، ذلك تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس الجامعة، والدكتورة غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، برئاسة الدكتورة أميرة يوسف عميدة كلية البنات، والدكتورة أسماء زعزع وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.

جاء ذلك في إطار حرص جامعة عين شمس على تنمية الوعي الطلابي ونشر الثقافة بكافة فروعها، وبحضور لجنة التحكيم المكونة من الأستاذة الدكتورة فيروز حسن الأستاذ بقسم الجغرافيا ومسئول عام الأنشطة الطلابية بالكلية، والدكتورة أميرة طارق مدرس التاريخ والحضارة الإسلامية،و غادة موسى مديرة رعاية الشباب بالكلية ، بإشراف من د. شربات أحمد مسئول اللجنة العلمية برعاية الشباب بالكلية.

تهدف المسابقة إلى بلورة مفهوم التنافس الشريف واستغلال أوقات فراغ الطلاب في تحصيل المعلومات النافعة، وتنمية الوعي الثقافي والفكري للطلاب لخلق جيل متين الفكر شمولي النظرة ليكون مدعاة فخر لمنسوبي جامعة عين شمس العريقة.