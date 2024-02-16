الجمعة 16 فبراير 2024
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أخبار مصر

حصاد المدرسة الشتوية 2024 لمركز الابتكار بجامعة عين شمس

جامعة عين شمس، فيتو
جامعة عين شمس، فيتو

شهد مركز الابتكار وريادة الأعمال في جامعة عين شمس، تخريج الدفعة الثالثة من المشاركين في معسكر المدرسة الشتوية 2024 "Sustainable Innovation and Industry 4.0".

وتناولت المدرسة الشتوية قضايا الاستدامة من منظور شامل وعملي خلال 6 أيام تدريب مكثفين خاض خلالها المشاركين تجربة أكثر من رائعة.

 كما شمل التدريب زيارة علمية تقنية لمصنع سيمنز للطاقة بالعين السخنة بجمهورية مصر العربية على هامش المعسكر، والذي يعتبر من أهم المصانع الرائدة في مجالات الكهرباء والتكنولوجيا، حيث أتاحت هذه الرحلة فرصة فريدة للمشاركين لمشاهدة التقنيات المتقدمة من الصناعة، والتفاعل مع المتخصصين في هذا المجال، واكتساب رؤى حول تطبيقات الابتكار في العالم الحقيقي. وقد وسعت هذه الزيارة آفاقهم وأثرت فهمهم للإمكانيات التي تنتظرهم.

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وأظهرت المشاريع والإنجازات المقدمة خلال هذه المدرسة الشتوية عملهم الجاد وشغفهم والمعرفة التي اكتسبوها. هؤلاء المشاركون ليسوا فقط خريجي هذا البرنامج، ولكن أيضا حاملي شعلة المستقبل، حاملين معهم القدرة على إحداث تأثير دائم على العالم.


كما توجه المركز لأعضاء هيئة التدريس والموجهين والمنظمين الذين لعبوا دورا حيويا في تشكيل تجارب المشاركين في المدرسة الشتوية. لذلك نتقدم بالتهنئة إلى دفعة خريجي المدرسة الشتوية 2024 "Sustainable Innovation and Industry 4.0"
خبراء الصناعة
الدكتور عمرو البنهاوي، أستاذ دكتور بكلية الهندسة، جامعة عين شمس
محمد صبري، سيمنز للطاقة
 هشام صبحي، بل جروب
 أحمد عمر، شنايدر إلكتريك

المدرب بالمشروع
المهندس محمد رياض، مركز الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال، وزارة الاتصالات

فريق المشروع

الدكتور عادل الصباغ المدير العام لمركز الابتكار وريادة الاعمال
الدكتورة  وئام محمود المدير التنفيذي لمركز الابتكار وريادة الاعمال ومنسق المشروع
الدكتورة  لبنى رفعت، مديرة مشروع ISI4E
سلمى سمير، منسقة مشروع ISI4E
الدكتور إسلام عدلي، مدير النشاط الطلابي ASU-iClub

وأعضاء لجنة تحكيم المشاريع التي خرجت من رحم التدريب الشتوي
الدكتور محمد عبد العزيز، أستاذ دكتور بكلية الهندسة، جامعة عين شمس
الدكتور ليلى خضير، صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، وزارة التعليم العالي
الدكتور محمد أبو المجد، جنرال موتورز مصر.

جامعة عين شمس تنظم ندوة عن كيفية التعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصة

استمرار فعاليات اليوم الثانى لمسابقة دورى المعلومات في "بنات عين شمس"

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