الجمعة 16 فبراير 2024
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أخبار مصر

غدا، تعديل لبعض مواعيد القطارات

قطار،فيتو
قطار،فيتو

أعلنت هيئة سكك حديد مصر تشغيل خدمة جديدة بعربات "تحيا مصر" ما بين محرم بك/ الحمام والعكس خط الإسكندرية/ مطروح، وذلك اعتبارًا من غد السبت الموافق 17/ 2/ 2024.

جاء بيان القطارات كالتالي:

-  قطار 4224 محرم بك/ الحمام حيث يقوم من محطة محرم بك الساعة 04:20 صباحًا يصل محطة الحمام الساعة 06:00 صباحًا طبقا للجدول المرفق.

-  قطار 4226 محرم بك/ الحمام حيث يقوم من محطة محرم بك الساعة 08:15 صباحًا يصل محطة الحمام الساعة 09:55 صباحًا طبقا للجدول المرفق.

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-  قطار 4228 محرم بك/ الحمام حيث يقوم من محطة محرم بك الساعة 01:10 مساءً يصل محطة الحمام الساعة 02:50 مساءًا طبقا للجدول المرفق.

-  قطار 4230 محرم بك/ الحمام حيث يقوم من محطة محرم بك الساعة 04:10 مساءًا يصل محطة الحمام الساعة 05:50 مساءًا طبقا للجدول المرفق.

- قطار 4225 الحمام/ محرم بك  حيث يقوم من محطة الحمام الساعة 04:50 صباحًا يصل محطة محرم بك الساعة 06:30 صباحًا طبقا للجدول المرفق.

- قطار 4227 الحمام/ محرم بك  حيث يقوم من محطة الحمام لساعة 07:15 صباحًا يصل محطة محرم بك الساعة 08:55 صباحًا طبقا للجدول المرفق.

- قطار 4229 الحمام/ محرم بك  حيث يقوم من محطة الحمام الساعة 01:40 مساءً يصل محطة محرم بك الساعة 03:25 مساءًا طبقا للجدول المرفق.

- قطار 4231 الحمام/ محرم بك  حيث يقوم من محطة الحمام الساعة 04:40 مساءً يصل محطة محرم بك الساعة 06:25 مساءًا طبقا للجدول المرفق.

ويترتب على ذلك تعديل مواعيد قطارات  (652 - 300 - 656 - 646 - 649 - 653 - 655 - 657 - 299 - 1209 - 647)  طبقًا للجداول المرفقة.
 

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