الجمعة 16 فبراير 2024
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أخبار مصر

انتشار 550 عربة شفط مياه لمواجهة الأمطار بمحاور وأنفاق الجيزة

انتشار سيارات شفط
انتشار سيارات شفط المياه في الجيزة، فيتو

تواصل شركة مياه الشرب والصرف الصحي  بمحافظة الجيزة نشر ما يقرب من  550 عربة شفط مياه  من معدات الشركة، بالطرق الرئيسية ومنازل ومطالع الكباري، فضلا عن توزيع  فرق المتابعة والصيانة والتطهير بالطرق  للتعامل الفوري مع حالة الطقس السيئ.

 

حالة الطقس غدا السبت

وكانت هيئة الأرصاد الجوية، أعلنت بدء استقرار الأحوال الجوية غدا السبت.

وقالت: إنه يسود غدا طقس مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقية  وشمال الصعيد، وبارد على السواحل الغربية، مائل للدفء على جنوب الصعيد، ويتكون الصقيع على المزروعات وسط سيناء ومحافظة الوادى الجديد.

كما توقعت هيئة الارصاد الجوية أن يسود طقس شديد البرودة ليلا وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى والوجه البحري، وشمال الصعيد. 

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس دافئ نهارا على سيناء، شديد البرودة ليلا.

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وتتكون الثلوج على قمم جبال سانت كاترين حيث تصل درجة الحرارة الصغرى أقل من صفر درجة مئوية وتنشط الرياح مما يزيد الإحساس ببرودة الطقس.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية المواطنين من انخفاض درجة الحرارة فى المدن الجديدة  حيث تسجل أقل من المتوقعة فى القاهرة الكبرى بقيم تتراوح من 8:9 درجات مئوية.

 درجة الحرارة اليوم

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة اليوم:

القاهرة الكبرى والوجه البحرى

درجة الحرارة العظمى: 18

درجة الحرارة الصغرى: 11

 

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى:16

درجة الحرارة الصغرى: 09

 

السواحل الشمالية الشرقية

درجة الحرارة العظمى:19

درجة الحرارة الصغرى: 10

 

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر

درجة الحرارة العظمى:23

درجة الحرارة الصغرى: 14

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 19

درجة الحرارة الصغرى: 06

 

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:21

درجة الحرارة الصغرى:09

 

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