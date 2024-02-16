معلومات الوزراء: تطور التشريعات والأطر التنظيمية المصرية يسهم في تحقيق مناخ اقتصادي تنافسي (إنفوجراف)
نشرت الصفحة الرسمية لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراءعلى موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" إنفوجرافا جديدا تحت عنوان (الأسكوا: تطور التشريعات والأطر التنظيمية المصرية يسهم في تحقيق مناخ اقتصادي تنافسي)
تعد مصر من الدول العربية القليلة التي أنشأت منصات إلكترونية لتسجيل الاستثمار الأجنبي وشهدت تحسنًا كبيرًا في قوانين إدراج المنصات الرقمية التي تخفض الوقت المطلوب لإجراء العمليات وتوضح المتطلبات التنظيمية.
وفي سياق آخر نشرت الصفحة الرسمية لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" قرار مجلس الوزراء بخصوص سعر القطن تحت عنوان (الحكومة تحدد سعر ضمان توريد القطن موسم 2025/2024 بـ 10 آلاف جنيه للقنطار متوسط التيلة و12 ألف جنيه للقنطار طويل التيلة).
يأتي ذلك بعدما وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على ما عرضه وزيرا الزراعة واستصلاح الأراضي وقطاع الأعمال العام، بشأن تحديد سعر ضمان لتوريد القطن للموسم القادم 2024/2025؛ بحيث يكون سعر الضمان 10 آلاف جنيه لقنطار القطن متوسط التيلة بالوجه القبلي، و12 ألف جنيه لقنطار القطن طويل التيلة بالوجه البحري.
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