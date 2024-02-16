الجمعة 16 فبراير 2024
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أخبار مصر

الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار يكشف قصصًا مختلفة عن اكتشافات مصر الأثرية (فيديو)

الآثار المصرية،فيتو
الآثار المصرية،فيتو

نشرت الصفحة الرسمية لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" فيديو جديدا تحت عنوان (مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار يكشف قصصًا مختلفة عن اكتشافات مصر الأثرية)

حيث كشف  الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار  قصصًا مختلفة عن اكتشافات مصر الأثرية ما أبرز المومياوات المكتشفة حديثًا هناك؟ ولماذا يسأل السياح الأجانب باستمرار عن تماثيلها البرونزية؟

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وفي سياق آخر أوصت اللجنة المشكلة بقرار من أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، برئاسة عالم الآثار ووزير الآثار الأسبق الدكتور زاهي حواس، وعضوية 6 من كبار العلماء والخبراء المتخصصين في مجالات الآثار والهندسة من المصريين والأجانب من الولايات المتحدة الأمريكية، وجمهورية التشيك، ودولة ألمانيا، لمراجعة المشروع المشترك بين المجلس الأعلى للآثار وبعثة جامعة واسيدا اليابانية، والمقدم لإجراء أعمال الترميم المعماري لهرم منكاورع بمنطقة آثار الهرم، بالموافقة المبدئية على القيام بأعمال التنقيب الأثري للبحث عن حُفر مراكب هرم منكاورع (مثل تلك الموجودة بجوار هرمي خوفو وخفرع) شريطة أن يكون هناك أسباب علمية واضحة ومفصلة يتم تقديمها في دراسة يتم عرضها على اللجنة العلمية العليا قبل البدء في هذه الحفائر، وألا تقتصر الأعمال على فكرة البحث عن حُفر المراكب أو المراكب فقط.

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