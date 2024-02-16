بالأرقام، ضبطيات لحوم دواجن وكبد فاسدة في 3 أحياء بالجيزة

نجحت مديرية الطب البيطري بمحافظة الجيزة في ضبط 12 طن مصنعات لحوم ومفروم وكبدة فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي وضبط 22 طن دواجن فاسدة وكبدة فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي خلال 24 ساعة في حملة مكبرة في أحياء كرداسة ومنشأة القناطر وأوسيم.

أماكن معارض أهلا رمضان 2024 في الجيزة



- منفذ بجوار مركز المدينة في كرداسة.

- مركز أبو النمرس.

- 3 منافذ في حي الهرم

- مدينة الحوامدية.

- 3 منافذ في حي شمال الجيزة.

-4 منافذ في حي الوراق

- منفذين في حي بولاق الدكرور.

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- 3 منافذ في مركز منشأة القناطر.

- 5 منافذ في مركز الواحات البحرية.

- مركز أوسيم بالجيزة.

أسعار السلع الغذائية في معارض أهلا رمضان 2024.



- سعر كيلو السكر المعبأ في معرض أهلا رمضان 2024 نحو 27 جنيها.

- يتراوح سعر كيلو الأرز في معرض أهلا رمضان 2024 بين 20 جنيها و25 جنيها.

- سعر عبوة جبن نباتي وزن كيلو جرام بقدر 56 جنيها.

- يتراوح سعر زجاجة زيت القلي بين 40 جنيها و45 جنيها.

- سعر كيس المكرونة وزن كيلو جرام 20 جنيها.

تفعيل الدور الرقابي وقيام الأجهزة التنفيذية بالجيزة

وأشار محافظ الجيزة إلى تفعيل الدور الرقابي وقيام الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بتكثيف حملاتها على مدار اليوم للتأكد من التزام التجار بالأسعار المعلنة ومراقبة عملية تداول السلع بالأسواق وضبط منظومة الأسعار، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين ومحتكري السلع الغذائية حفاظًا على حقوق ومصالح المواطنين.



الحملات التفتيشية على الأسواق والمحال والمطاعم



وكان اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أكد على مواصلة الحملات التفتيشية على الأسواق والمحال والمطاعم والمنشآت للتأكد من جودة وسلامة الأطعمة المقدمة للمواطنين مع عدم التهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

تصريحات محافظ الجيزة جاءت خلال الاطلاع علي تقرير مجهودات مديرية الطب البيطري والتي ضمت نتائج الحملات التي تم تنفيذها بالاشتراك مع مباحث التموين والأحياء والمراكز والمدن وذلك في مجال التفتيش علي اللحوم وتمشيط الأسواق للتأكد من جودة وسلامة الأغذية بها قبل طرحها للمواطنين.

وأوضح اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أن الحملات تمكنت من ضبط عدد ( ٢٣ طنا و٧٦٤ كجم ) مصنعات لحوم ومفروم وجلود دواجن فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي إلى جانب تحرير ٤١ محضرا للمخالفين.



ووجه محافظ الجيزة الأجهزة التنفيذية بضرورة التصدى بكل حزم لأي مخالفة وعدم التهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين مع متابعة الإجراءات الوقائية للحفاظ علي آمن وسلامة المواطنين.