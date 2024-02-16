الجمعة 16 فبراير 2024
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أخبار مصر

الأرصاد: شبورة مائية على هذه الطرق غدا السبت

حالة الطقس، فيتو
حالة الطقس، فيتو

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من الشبورة المائية صباحا على الطرق السريعة والقريبة من المسطحات المائية من الساعة الرابعة عصرا وحتى التاسعة صباح غدا على القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة وشمال الصعيد.

وقالت الهيئة إن الأحوال الجوية تستقر غدا حيث يسود طقس مائل للدفء نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقية وشمال الصعيد وجنوب الصعيد، مائل للبرودة على السواحل الغربية. 

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وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس شديد البرودة ليلا وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى والوجه البحري، وشمال الصعيد.

كما توقعت أن يسود طقس دافئ نهارا على سيناء، شديد البرودة ليلا. 

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية المواطنين من انخفاض درجة الحرارة فى المدن الجديدة  حيث تسجل أقل من المتوقعة فى القاهرة الكبرى بقيم تتراوح من 8 :9 درجات مئوية.

درجة الحرارة غدا

كما كشفت هيئة الارصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة غدا:

القاهرة الكبرى والوجه البحرى

درجة الحرارة العظمى: 19

درجة الحرارة الصغرى: 12

 

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى:18

درجة الحرارة الصغرى: 10

 

السواحل الشمالية الشرقية

درجة الحرارة العظمى:19

درجة الحرارة الصغرى: 12

 

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر

درجة الحرارة العظمى:23

درجة الحرارة الصغرى: 14



شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 20

درجة الحرارة الصغرى: 07

 

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:22

درجة الحرارة الصغرى:09


 

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