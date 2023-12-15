أخبار الفن.. وفاة المخرج أحمد البدري بعد معاناة مع المرض.. وبشرى تدعم الشعب الفلسطيني في مهرجان الجونة السينمائي

شهدت الساحة الفنية اليوم الجمعة العديد من الأحداث الفنية ومن أبرزها ما يلي:

أعلن الدكتور أشرف زكي نقيب المهن الموسيقية، وفاة المخرج أحمد البدري بعد تعرضه لوعكة صحية مؤخرا.

وصلت الفنانة بشرى إلى العرض الخاص لفيلم الأستاذ، الذي يعرض حاليا ضمن فعاليات الدورة السادسة من مهرجان الجونة السينمائى.

وظهرت بشري بإصابة في قدمها وشنطة بعلم فلسطين، كنوع من أنواع التضامن مع الشعب الفلسطيني جراء ما يشهده من جرائم حرب وعمليات قصف واستهداف ممنهج من قبل الاحتلال الاسرائيلي.



انطلق، منذ قليل، حفل زفاف الفنانة أسماء أبو اليزيد ومدرب اللياقة البدنية محمد الخطيب في أحد الأماكن التاريخية.

وحصلت “فيتو” على أول صور من حفل الزفاف، ومن المتوقع أن يشهد حفل الزفاف حضور كوكبة من الوسط الفني.

أعلن المطرب أبو الليف عن تأجيل عزاء شقيقه الفنان الراحل عادل أنور، بعد وفاته في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، بعدما كان من المفترض إقامته اليوم في مسجد الشرطة بالشيخ زايد.

وقال أبو الليف" من خلال موقع “فيس بوك”: إن عزاء شقيقه الفنان الراحل عادل أنور من المقرر إقامته يوم الأحد من مسجد الحامدية الشاذلية.

كد المخرج عمرو سلامة أن موقف مهرجان الجونة السينمائي من القضية الفلسطينية يعد مشرفا للغاية، مشيرا إلى أن حفل افتتاح المهرجان الذي أقيم مساء أمس الخميس، أوضح أين نقف وما هي مشاعرنا تجاه ما يحدث في فلسطين.

وأضاف عمرو سلامة خلال لقاء خاص مع "فيتو" على هامش فعاليات مهرجان الجونة السينمائي: "أتمنى أن يكون المهرجان في دورة العام الجاري منبرا للأصوات الفلسطينية وأنها توصل صوتها وحكايتها وقصتها للعالم".

احتفلت الإعلامية رضوي الشربيني، بعيد ميلاد ابنتها “تيا” الـ 14 مؤكدة أنا نجلتها أعظم إنجازاتها في الحياة، مضيفة أنها ستظل دائما سندا لها هي وشقيقتها.

ونشرت “رضوي” مجموعة صور برفقة ابنتها : تيا" علي حسابها الشخصي عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

وعلقت “رضوي” قائلة: "كل سنة وانتي طيبة يا اعظم إنجازاتي وتوصلي دايما لكل أحلامك وانا هفضل دايما في ضهرك وجنبك وفخورة بيكي وربنا يحفظك ليا انتي واختك ".

حقق فيلم شماريخ الذي يقوم ببطولته آسر ياسين وأمينة خليل، إيرادات ضخمة في أول أيام عرضه بدور العرض السينمائي، بعد احتفال أبطال العمل بالعرض الخاص يوم الأربعاء قبل الماضي.

ظهرت الفنانة السورية نسرين طافش فى العرض الخاص للفيلم الفلسطيني الأستاذ، الذي يعرض حاليا ضمن فعاليات الدورة السادسة من مهرجان الجونة السينمائى.

وجاء ظهور نسرين مميز إذ حرصت على ارتداء معصم الشال الفلسطيني كنوع من أنواع التضامن مع الشعب الفلسطيني جراء ما يشهدونه من جرائم حرب وعمليات قصف واستهداف ممنهج من قبل الاحتلال الإسرائيلي.