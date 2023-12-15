أعلن الدكتور أشرف زكي نقيب المهن الموسيقية، وفاة المخرج أحمد البدري بعد تعرضه لوعكة صحية مؤخرا.

وكان اسم المخرج القدير أحمد البدري تصدر في وقت سابق مؤشرات بحث جوجل عربيا، ومختلف تريندات السوشيال ميديا عقب إعلانه عن بتر قدمه.

ونقل المخرج أحمد البدري قبل وفاته إلي ، مستشفى معهد ناصر بمنطقة الساحل، في غيبوبة عقب خضوعه لعملية جراحية لبتر قدمه، وذلك حسبما ذكر شقيق زوجته عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": الرجاء الدعاء للمخرج أحمد البدري، زوج أختي، تم بتر قدمه وهو في غيبوبة سكر ومتواجد في معهد ناصر.



أحزان في حياة أحمد البدري



ولم تكن تلك هى المرة الأولى الذي يعاني بها أحمد البدري.. إذ مكث بمنزله فترة طويلة بعد حالة الركود التي يعانيها الفن بشكل عام، حيث إنه ظل يعمل ويحضر لأكثر من عمل سينمائي، إلا أنها كلها توقفت لخوف المنتجين من الأزمات الاقتصادية التي تتخبط بها مصر فى الفترة الحالية.. مما أدى إلى اختفائه عن الساحة الفنية.. وكان آخر أعماله "مهمة فى فيلم قديم" الذى قامت ببطولته الفنانة فيفى عبده، وإدوارد، وضياء الميرغنى.. وبالمسرح، كان آخرها “أهلا يارمضان”، مع الفنان محمد رمضان عام ٢٠١٦.

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