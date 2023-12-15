الجمعة 15 ديسمبر 2023
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ثقافة وفنون

رضوى الشربيني تحتفل بعيد ميلاد ابنتها (صور)

رضوى الشربيني وابنتها،
رضوى الشربيني وابنتها، فيتو

احتفلت الإعلامية رضوي الشربيني ، بعيد ميلاد ابنتها “تيا” الـ 14 مؤكدة أنا نجلتها أعظم إنجازاتها في الحياة، مضيفة إلى أنها نظل دائما سند لها هي وشقيقتها.

رضوي الشربيني تحتفل بعيد ميلاد ابنتها 

ونشرت “رضوي” مجموعة صور برفقة ابنتها تيا" علي حسابها الشخصي عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

وعلقت “رضوي” قائلة: "كل سنة وانتي طيبة يا اعظم انجازاتي وتوصلي دايما لكل احلامك وانا هفضل دايما في ضهرك وجنبك وفخورة بيكي وربنا يحفظك ليا انتي واختك ".

 

علي الجانب الأخر، كانت احتفلت الإعلامية رضوى الشربيني، بعيد ميلادها الـ42، مؤكدة أن العمر مجرد "رقم" بالنسبة لها، ولا يؤثر على شخصيتها وحياتها، طالما تتمتع بروح الشباب.

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في هذا السياق، وثقت الشربيني عبر حسابها على "إنستغرام" صورًا من أجواء الاحتفال، حيث ظهرت وهي تحمل قالب حلوى مزينًا بصور لها، وعلقت بالقول: النهاردة أنا تمّيت 42 سنة، وعايزة أشكر أهلي وأصحابي وكل الناس إللي افتكروني وعيَّدوا عليَّ في عيد ميلادي.

ووجهت الشربيني رسالة شكر لجمهورها، واصفة حبهم لها بـ"النعمة" التي رزقها بها الله، ووجودهم بمثابة "هدية" لها.

واختتمت الشربيني، التي تعُرف بمواقفها المناصرة للمرأة، بالتأكيد أنها لا تهتم للعمر الذي وصلت إليه، قائلةً: كبرت في السن صحيح، بس هيفضل بالنسبة لي مجرد رقم طول ما القلب والروح لسه شباب.

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