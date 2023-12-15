بشرى تدعم الشعب الفلسطيني في مهرجان الجونة السينمائي (فيديو وصور)

وصلت الفنانة بشرى إلى العرض الخاص لفيلم الأستاذ، الذي يعرض حاليا ضمن فعاليات الدورة السادسة من مهرجان الجونة السينمائى.

وظهرت بشري بإصابة في قدمها وشنطة بعلم فلسطين، كنوع من أنواع التضامن مع الشعب الفلسطيني جراء ما يشهده من جرائم حرب وعمليات قصف واستهداف ممنهج من قبل الاحتلال الاسرائيلي.

ويعرض الفيلم الفلسطيني الأستاذ ضمن برنامج نافذة على فلسطين والذي ينظمه مهرجان الجونة هذا العام.. ويستعرض فيلم الأستاذ الإحباطات اليومية بشكل عميق وحالة الغضب التي يعيشها الفلسطينيون.

كما يوضح الفيلم مأساة أن يعيش الشخص في مجتمع يسيطر عليه مجموعة تحمل السلاح وتجبره على التصرف وفق ما يريدونه، لتتساءل مخرجة العمل فرح نابلسي عن كيف يؤثر ذلك على الشخص وهل هناك حياة بهذا الشكل؟

الدورة السادسة من مهرجان الجونة السينمائي

ويقام مهرجان الجونة السينمائي هذا العام بشكل استثنائي، ويتضمن برنامجا خاصا عن فلسطين تحت عنوان "نافذة على فلسطين".

وعنوان "نافذة على فلسطين" يلخص بشكل مثالي جوهر هذه الرحلة السينمائية حيث يدعو المشاهدين لإلقاء النظر على الحياة غير المرئية والقصص التي لم تروى.

برنامج نافذة على فلسطين

ومن خلال هذا القسم الذي تم تنسيق معظم أفلامه بالتعاون مع مؤسسة الفيلم الفلسطيني، يهدف مهرجان الجونة للتركيز على القصص التلقائية التي تستحق أن تسمع، مانحا فرصة لتلك الأصوات التي تم تجاهلها منذ زمن طويل.

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جسر الجونة السينمائي

كما يؤكد هذا القسم الخاص التزام المهرجان بدعم القضية العادلة للشعب الفلسطيني.

وكان مهرجان الجونة السينمائي في دورته السادسة، كشف عن تفاصيل برنامج جسر الجونة السينمائي هذا العام.



ويسلط جسر الجونة السينمائي، الضوء على ما يحدث خلف الكاميرا، ويبني جسرًا بين صنّاع الأفلام الصاعدين والمخضرمين، وبين الفنانين والخبراء في الصناعة، إلى جانب فتح حلقة للتواصل بين المواهب المحلية والعالمية.

وسيعقد برنامج الجسر هذا العام عددًا من الندوات المثيرة للفكر حول الموضوعات الأكثر إلحاحًا في صناعة السينما على المستويين الإقليمي والعالمي اليوم، بدءًا من التمثيل العربي في الخارج إلى الذكاء الاصطناعي والملكية الفكرية.

مهرجان الجونة السينمائي

وتأسس مهرجان الجونة السينمائى عام 2017، ويُعد أحد المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط، يهدف مهرجان الجونة السينمائي إلى عرض مجموعة من الأفلام المتنوعة للجمهور الشغوف بالسينما والمتحمس لها، وخلق تواصل أفضل بين الثقافات من خلال فن السينما.



ووصل المهرجان صناع الأفلام من المنطقة بنظرائهم الدوليين من أجل تعزيز روح التعاون والتبادل الثقافي.

ويلتزم المهرجان باكتشاف الأصوات السينمائية الجديدة، ويتحمس ليكون محفزًا لتطوير السينما في العالم العربي، خاصة من خلال ذراع الصناعة الخاصة به، منصة الجونة السينمائية، وهي فعالية موجهة لصناعة السينما، خُلقت بهدف تطوير وتمكين صناع الأفلام المصريين والعرب، ومساعدتهم على إيجاد الدعم الفني والمالي اللازم.



وتتكون المنصة من منطلق الجونة السينمائي، وجسر الجونة السينمائي اللذين يقدمان الفرص للتعلم والمشاركة، إلى جانب جسر الجونة السينمائي وهو مختبر لتطوير المشروعات وتنفيذ الإنتاجات المشتركة.



والإضافة الأحدث إلى منصة الجونة السينمائية هو سوق الجونة السينمائي الذي يضم معرض الجونة للأفلام القصيرة حيث يتفاعل صنّاع الأفلام الواعدين مع السينمائيين المخضرمين.