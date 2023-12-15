الجمعة 15 ديسمبر 2023
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ثقافة وفنون

أول صور من حفل زفاف أسماء أبو اليزيد

حفل زفاف أسما أبو
حفل زفاف أسما أبو اليزيد، فيتو

انطلق، منذ قليل، حفل زفاف الفنانة أسماء أبو اليزيد ومدرب اللياقة البدنية محمد الخطيب في أحد الأماكن التاريخية.

وحصلت “فيتو” على أول صور من حفل الزفاف، ومن المتوقع أن يشهد حفل الزفاف حضور كوكبة من الوسط الفني.

وفي شهر مايو الماضي، أعلنت الفنانة أسماء أبو اليزيد خطبتها من خلال منشور لها عبر حسابها على موقع الصور إنستجرام.

ونشرت أسماء أبو اليزيد صورا لها برفقة خطيبها مدرب اللياقة البدنية محمد الخطيب، وانهالت التعليقات من قبل جمهورها بالتهنئة والمباركة لهما.

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مسلسل الآنسة فرح

وآخر أعمال الفنانة أسماء أبو اليزيد كان الجزء الخامس من مسلسل “الآنسة فرح” والذي شاركت في بطولته مع رانيا يوسف.

يشار إلى أن مسلسل "الآنسة فرح" بطولة رانيا يوسف، أسماء أبو اليزيد، أحمد مجدي، محمد كيلاني، تامر فرج، عارفة عبد الرسول، مريم الخشت، علي الطيب، هبة عبد العزيز وجيلان علاء المسلسل سيناريو وحوار محمود عزت وعمرو مدحت، ومن إخراج وائل فرج.

وعرض المسلسل عبر منصة شاهد، وهو الجزء الأخير من المسلسل الشهير.

ويعد مسلسل "الآنسة فرح" من الأعمال التي تم تمصيرها، حيث إنه مأخوذ عن المسلسل الأمريكي الكوميدي الشهير Jane The Virgin، وتصل حلقاته  لـ 110 حلقات وتم عرضه على  مدار 3 سنوات كاملة.

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أسماء أبو اليزيد الفنانة أسماء أبو اليزيد حفل زفاف أسماء أبو اليزيد

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