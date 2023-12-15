عمرو سلامة: مهرجان الجونة منبر لإيصال صوت القضية الفلسطينية للعالم، وموقفه مشرف (فيديو)

أكد المخرج عمرو سلامة أن موقف مهرجان الجونة السينمائي من القضية الفلسطينية يعد مشرفا للغاية، مشيرا إلى أن حفل افتتاح المهرجان الذي أقيم مساء أمس الخميس، أوضح أين نقف وما هي مشاعرنا تجاه ما يحدث في فلسطين.

المخرج عمرو سلامة

وأضاف عمرو سلامة خلال لقاء خاص مع "فيتو" على هامش فعاليات مهرجان الجونة السينمائي: "أتمنى أن يكون المهرجان في دورة العام الجاري منبرا للأصوات الفلسطينية وأنها توصل صوتها وحكايتها وقصتها للعالم".



تأثير مهرجان الجونة على صناعة السينما

وعن تأثير إقامة مهرجان الجونة هذا العام على صناعة السينما تابع: "أي مهرجان بيكون مفيد للصناعة وللجمهور.. كما أنه يقرب الصناع من بعض ويؤدي لإنتاج مشاريع فنية مشتركة.. كما يمثل دعما لشباب الفنانين والصناع".

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وأردف عمرو سلامة: "أنا مع إقامة أي مهرجان وأنه يتم دعمه من الناس ومن الدولة عشان يكبر اكتر.. ويكون واجهة مشرفة لينا في العالم".

الدورة السادسة من مهرجان الجونة السينمائي

ويقام مهرجان الجونة السينمائي هذا العام بشكل استثنائي، ويتضمن برنامجا خاصا عن فلسطين تحت عنوان "نافذة على فلسطين".

وعنوان "نافذة على فلسطين" يلخص بشكل مثالي جوهر هذه الرحلة السينمائية حيث يدعو المشاهدين لإلقاء النظر على الحياة غير المرئية والقصص التي لم تروى.

برنامج نافذة على فلسطين

ومن خلال هذا القسم الذي تم تنسيق معظم أفلامه بالتعاون مع مؤسسة الفيلم الفلسطيني، يهدف مهرجان الجونة للتركيز على القصص التلقائية التي تستحق أن تسمع، مانحا فرصة لتلك الأصوات التي تم تجاهلها منذ زمن طويل.



كما يؤكد هذا القسم الخاص التزام المهرجان بدعم القضية العادلة للشعب الفلسطيني.



جسر الجونة السينمائي

وكان مهرجان الجونة السينمائي في دورته السادسة، كشف عن تفاصيل برنامج جسر الجونة السينمائي هذا العام.



ويسلط جسر الجونة السينمائي، الضوء على ما يحدث خلف الكاميرا، ويبني جسرًا بين صنّاع الأفلام الصاعدين والمخضرمين، وبين الفنانين والخبراء في الصناعة، إلى جانب فتح حلقة للتواصل بين المواهب المحلية والعالمية.



وسيعقد برنامج الجسر هذا العام عددًا من الندوات المثيرة للفكر حول الموضوعات الأكثر إلحاحًا في صناعة السينما على المستويين الإقليمي والعالمي اليوم، بدءًا من التمثيل العربي في الخارج إلى الذكاء الاصطناعي والملكية الفكرية.



مهرجان الجونة السينمائي

وتأسس الجونة السينمائى عام 2017، ويُعد أحد المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط، يهدف مهرجان الجونة السينمائي إلى عرض مجموعة من الأفلام المتنوعة للجمهور الشغوف بالسينما والمتحمس لها، وخلق تواصل أفضل بين الثقافات من خلال فن السينما.



ووصل المهرجان صناع الأفلام من المنطقة بنظرائهم الدوليين من أجل تعزيز روح التعاون والتبادل الثقافي.

ويلتزم المهرجان باكتشاف الأصوات السينمائية الجديدة، ويتحمس ليكون محفزًا لتطوير السينما في العالم العربي، خاصة من خلال ذراع الصناعة الخاصة به، منصة الجونة السينمائية، وهي فعالية موجهة لصناعة السينما، خُلقت بهدف تطوير وتمكين صناع الأفلام المصريين والعرب، ومساعدتهم على إيجاد الدعم الفني والمالي اللازم.



وتتكون المنصة من منطلق الجونة السينمائي، وجسر الجونة السينمائي اللذين يقدمان الفرص للتعلم والمشاركة، إلى جانب جسر الجونة السينمائي وهو مختبر لتطوير المشروعات وتنفيذ الإنتاجات المشتركة.



والإضافة الأحدث إلى منصة الجونة السينمائية هو سوق الجونة السينمائي الذي يضم معرض الجونة للأفلام القصيرة حيث يتفاعل صنّاع الأفلام الواعدين مع السينمائيين المخضرمين.