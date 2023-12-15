تغيير موعد ومكان عزاء الفنان عادل أنور شقيق أبو الليف

أعلن المطرب أبو الليف عن تأجيل عزاء شقيقه الفنان الراحل عادل أنور، بعد وفاته في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، بعدما كان من المفترض إقامته اليوم في مسجد الشرطة بالشيخ زايد.

موعد ومكان عزاء شقيق أبو الليف

وقال أبو الليف" من خلال موقع “فيس بوك”: إن عزاء شقيقه الفنان الراحل عادل أنور من المقرر إقامته يوم الأحد من مسجد الحامدية الشاذلية.

وتوفي فجر اليوم الجمعة الفنان عادل أنور بشكل مفاجئ.

وفاة الفنان عادل انور

وأعلن الشاعر أيمن بهجت قمر خبر الوفاة على صفحته الشخصية بـ "فيس بوك" وكتب قائلًا: “لا حول ولا قوة إلا بالله.. توفي خالي المقرب إلى قلبي الفنان: عادل أنور.. جزء كبير من ذكرياتي مرتبط بيه رحمة الله عليه أرجو الدعاء والفاتحه”.

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كما نعى الفنان عمرو عبد العزيز الفنان الراحل وقال: "وفاة الفنان الطيب المحترم الأستاذ عادل أنور خال الكاتب أيمن بهجت قمر وشقيق المطرب أبو الليف.. خالص التعازي للأسرة".

السيرة الذاتية

عادل أنور هو ممثل ومؤلف ومخرج تليفزيوني، ولد في 9 يناير من عام 1965. تخرج في المعهد العالي للفنون المسرحية في بداية ثمانينيات القرن العشرين، عمل في مسلسلات وسهرات وأفلام التلفزيون من ضمنها مسلسل (و كسبنا القضية).

شارك عادل أنور في عدد من المسلسلات الشهيرة أبرزها ليالي الحلمية، عملة نادرة، فلانتينو، العمدة هانم، فارس بلا جواد، العائلة وغيرها.