إعلان جوائز الابتكار الصناعي في قطاع التغليف والطباعة لعام 2023
أعلن المجلس التصديري للطباعة والتغليف وغرفة الطباعة والتغليف بـاتحاد الصناعات، عن فوز 3 شركات من القطاع بجوائز الابتكار الصناعي لعام 2023 بالمرحلة الأولى كما فازت شركتين بجوائز تميز المنتج، ويجرى تنظيم الجائزة بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ وتحت رعاية وإشراف وزارة التجارة والصناعة وبدعم من وزارة التعاون الدولي و من مشروع تطوير التجارة وتنمية الصادرات الممول من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية.
وجاء ذلك على هامش معرض باك بروسيز وفود افريكا.
وقال المهندس نديم إلياس رئيس المجلس التصديري للتغليف ورئيس غرفة الطباعة، إن جائزة الابتكار الصناعي 2023 تأتي استنادًا إلى استراتيجية الابتكار الصناعي التي تقودها وزارة التجارة والصناعة، وتمثل هذه الاستراتيجية التزامًا جديًا من الحكومة بدفع الابتكار الصناعي والتنافسية للأمام في القطاعات المستهدفة والتي من بينها قطاع الطباعة والتغليف.
وأشار إلى أن لجنة تقييم المنتجات المتقدمة اعتمدت شروط تتضمن تطوير ناجح وتنفيذ وتسويق ابتكار منتج على الأقل خلال السنتين الماضيتين، وابتكار في إحدى الفئات التالية: منتج، خدمات، أو عملية صناعية/تشغيلية
وأكد نديم إلياس أن جائزة الابتكار الصناعي فرصة قوية لتسليط الضوء على المشروعات الرائدة والابتكارات الصناعية البارزة في مصر، كما تهدف إلى إثراء فهم الابتكار بشكل عام من خلال قياس أداء الرواد في الصناعة حاليًا، وتهدف الجائزة إلى تكوين إرث من السمعة يضع هذه الشركات كرواد مبتكرين، مع التأكيد أيضًا على أهمية الابتكار في جميع القطاعات.
وجاءت قائمة الشركات الفائزة كالتالي شركة منترا من الشركات الكبيرة ومن الشركات المتوسطة فازت الشركة الدولية للدائن Yes pac ومن الشركات الصغيرة فازت شركة كيفاك، وأخيرا فازت شركات Acip وسولو سوفت (مناديل وايت) بجائزة خاصة وجائزة خاصة إضافية لشركة للدائن الدوليه Yes pac.
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